Nunca pasa desapercibido. Sebastián Viera, que ya inmortalizó su nombre en la historia de Junior, sigue gozando de popularidad y carisma ante la afición rojiblanca después de colgar los guantes.

El uruguayo, que se retiró a mediados de 2023, se quedó a vivir en Barranquilla y se mantiene como una figura influyente en las aguas del ‘Tiburón’.

Este viernes, en la antesala de la final de la Liga II, apareció con la camiseta rojiblanca como un hincha más y micrófono en mano le dio la vuelta al estadio Metropolitano, a través de la pista atlética, entonando los cánticos de las barras del equipo y transmitiendo su energía.

El ex capitán de Junior, jugador más ganador en los 101 años de existencia del club, recibió todo el cariño y aprecio de la afición, que coreó su nombre como en las épocas que custodiaba el arco.

“¡Olé, olé, olé, oléeeee… Vieraaa, Vieraaaa!”, coreó al unísono el estadio para saludar y agradecer a Viera una vez más por todo su esfuerzo y buen desempeño en la portería rojiblanca.

“Para ser campeón, solo hay que ganar, vamos, vamos ‘Tiburón’”, gritaba Viera brincando.

Al llegar a la tribuna Norte, donde se ubica la barra más grande de Junior, Viera expresó: “¡Junior, manda! ¡Junior, manda!… ¡Kuervos! ¡Puro Kuervos!”.

VICTOR PACHECO Y PABLO SABBAG, PRESENTES

Otro ídolo inolvidable que dijo presente en la pista atlética del ‘Metro’ fue Víctor Danilo Pacheco. El crack de Suan, dueño de una gambeta imparable en sus épocas de jugador, saludó a la afición y compartió junto a Viera en la transmisión de Win Sports.

Josefina Villarreal Sebastián Viera y Víctor Pacheco.

Pachequito, que actualmente trabaja en las divisiones menores de Junior, recibió una ovación de la fanaticada.

También asistió al estadio, y con camiseta de Junior, Pablo Sabbag, que viene de jugar con éxito en el fútbol de Corea del Sur.

El delantero barranquillero ha declarado varias veces y abiertamente que es hincha de Junior desde la cuna, y el club estuvo interesado en sus servicios.