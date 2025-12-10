La justicia de Estambul ordenó la detención preventiva de once jugadores de la primera y segunda división del fútbol turco, en el marco de una investigación por presuntas apuestas ilegales y manipulación de partidos, según reportes de medios locales.

Asimismo, entre los señalados hay cinco futbolistas de la Superliga turca, incluido un integrante del Fenerbahce (compañero del colombiano Jhon Durán) y otro del Galatasaray, donde actúa Dávinson Sánchez.

Entre los deportistas mencionados figuran Alassane Ndao (Konyaspor), Metehan Baltaci (Galatasaray) y Mert Hakan Yandas (Fenerbahçe), este último investigado por, supuestamente, realizar apuestas a través de intermediarios.

A su vez, los jueces también ordenaron medida de aseguramiento para otros nueve implicados, entre ellos los presidentes de dos clubes de tercera división que habrían participado en acuerdos para alterar el resultado de un encuentro en la temporada 2023-2024.

Además, diecinueve personas quedaron en libertad bajo vigilancia judicial, incluidos cuatro jugadores de la primera división.

Las capturas hacen parte de una operación que la fiscalía de Estambul adelanta desde la semana pasada y que ha dejado cerca de 40 detenidos. Este caso se suma a otros episodios que vienen sacudiendo al fútbol turco, en noviembre, seis árbitros y el presidente del Eyüpspor fueron encarcelados, mientras que la Federación Turca de Fútbol (TFF) despidió a unos 150 jueces de línea y árbitros por presunta participación en apuestas.

Finalmente, la investigación se centra en violaciones a la ley de prevención de violencia en el deporte, una norma que regula tanto las prácticas relativas a las apuestas como la protección de la integridad competitiva. En su intento por “limpiar” el futbol local, la TFF ha sancionado a 25 jugadores de primera división y a casi mil futbolistas de categorías inferiores con suspensiones de hasta un año.