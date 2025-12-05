El tenis colombiano dijo presente en el podio de los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025. La dupla nacional conformada por la barranquillera María Paulina Pérez y Juan Sebastián Gómez se consagró campeona en el dobles mixtos, tras una campaña impecable que coronaron con un triunfo dramático en la final ante Chile.

El camino al oro comenzó en los cuartos de final, donde Pérez y Gómez derrotaron por 2–1 a la pareja de República Dominicana, en un partido que exigió paciencia y solvencia en los momentos clave. Ya en las semifinales, la dupla colombiana se midió ante los anfitriones de Perú y volvió a imponerse por 2–1, sellando así su paso a la gran final bolivariana.

En el partido por el título, los colombianos se enfrentaron a la pareja chilena integrada por Fernanda Labraña y Nicolás Villalón, en un duelo de altísimo nivel y lleno de cambios de rumbo. Tras ceder el primer set 5-7, Pérez y Gómez reaccionaron con autoridad para ganar el segundo por 6-1 y forzar el match tie-break.

En el desempate definitivo, Colombia mantuvo la calma en los puntos decisivos y terminó imponiéndose 13-11, para quedarse con la medalla de oro en dobles mixtos.

Además, este día también dejó noticias positivas en las modalidades de dobles. En el dobles masculino, la pareja Alejandro Arcila / Juan Sebastián Gómez derrotó 2–1 a Venezuela y avanzó a la final, que se disputará mañana 5 de diciembre frente a la dupla de Perú.

En el dobles femenino, Yuliana Lizarazo y Paulina Pérez superaron 2–0 a Chile y también se instalaron en la final del 5 de diciembre, igualmente frente a la representación peruana.

Colombia cerrará así su participación en el tenis de los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025 con dos finales de dobles por disputar y con la ilusión intacta de seguir sumando medallas para el país.