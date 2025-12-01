Tras la derrota del Inter de Porto Alegre el pasado viernes por 5-1 ante el Vasco da Gama, la directiva tomó la decisión de separar del cargo de entrenador Ramón Díaz y contratar a Abel Braga.

Braga fue presentado este domingo, pero dejó una frase polémica durante el acto, catalogado como homofobia por parte del DT, lo que ha causado indignación.

El brasileño de 73 años, que tendrá su séptimo ciclo al frente del elenco gaucho, se refirió en la rueda de prensa sobre parte de la indumentaria que tiene el club.

“No quiero que mi equipo se entrene con camisetas rosas, parecen un grupo de maricas... Tuve que relajar al grupo hoy, así que entiéndanlo. Quiero a los chicos fuertes”, dijo.

El comentario generó tanta polémica y comentarios de rechazo en redes sociales que el mismo técnico tuvo que salir por medio de su cuenta de X a pedir disculpas.

“Aficionados del Inter, antes que nada reconozco que no me expresé bien sobre el color rosa en mi rueda de prensa. Antes de que esto se difunda, les ofrezco disculpas. Los colores no definen géneros. Lo que define es el carácter. El Internacional necesita paz y mucho trabajo. ¡Vamos, Inter!“, manifestó.

Hay que recordar que hace menos de un mes, Ramón Díaz, el entrenador anterior, también lanzó una frase machista que generó controversia. Tras igualar 2-2 ante el Bahía dijo: “El fútbol es para hombres, no para chicas, es para hombres”.