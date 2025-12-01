Apoyados en una defensa sólida y con una buena actuación de su pitcheo abridor, Caimanes de Barranquilla superó la noche de este domingo 3-0 a Tigres de Cartagena en el estadio Édgar Rentería para barrer la serie sobre ellos y consolidarse en la primera casilla del standing.

El dominicano José Salvador se anotó su primera victoria de la temporada, al trabajar 5.0 entradas muy sólidas en las que tiró pelota de dos hits y cinco ponches, sin bases por bolas.

La derrota le correspondió al abridor venezolano de los felinos Álvaro Seijas, quien 4.1 entradas se retiró de la lomita con dos carreras admitas, resultado de tres imparables, pero con seis tiquetes gratis.

Caimanes tuvo bateo oportuno para fabricar las carreras de ganar.

Y es que en la primera entrada una roleta a segunda de Shalin Polanco le dio la oportunidad de anotar desde tercera a Diego Contreras para la del 1-0.

Ricardo Céspedes fue el 2-0, tras aprovechar un pitcheo descontrolado de Seijas y anotar desde la tercera.

La que le puso cifras concretas al marcador llegó en la séptima, con un elevado de sacrificio de Juan Fernández que trajo al palo nuevamente a Céspedes para el 3-0 final.

A la defensiva, la gran figura de la noche fue Leandro Emiliani, con tres grandes lances, en especial en la parte alta de la séptima entrada cuando con bases llenas de combinó con el receptor Emilker Guzmán para sacar el tercer out en la primera base.

Por Caimanes se destacó Ricardo Céspedes de 4-2, con dos anotadas.

Juan Fernández de 3-1, con un doble y una impulsada.

Caimanes volverá a la acción la próxima semana cuando visite a los Toros de Sincelejo en serie que dará inicio desde el martes.