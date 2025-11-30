El derecho dominicano Moisés Díaz estuvo intratable en la lomita para llevar al segundo triunfo de la temporada a los Caimanes de Barranquilla la noche de este sábado 5-0 ante los Tigres de Cartagena en el estadio Once de Noviembre de la ciudad heroica y mantenerse en la punta del standing.

Díaz estuvo en la lomita por espacio de 6.0 entradas en las que apenas le pegaron un imparable, dio un tiquete gratis y ponchó a cuatro rivales para llevarse el triunfo en su primera aparición de la temporada.

Además, recibió el apoyo de los relevistas Yoryi Simarra y Emilker Guzmán, quienes se combinaron en tes entradas para recetar sendos ponches y tolerar un par de imparables cada uno, que al final no se tradujeron en carreras.

De otro lado, la derrota la cargó en plan de abridor su compatriota Fernando Pérez, quien en 4.0 le anotaron cuatro carreras, gracias a seis imparables disparados por la ofensiva barranquillera, además solo ponchó a un rival y otorgó dos tiquetes gratis.

A la ofensiva, los saurios salieron demoledores desde la primera entrada, fabricando dos carreras gracias a un doble del antesalista Juan Fernández, quien empujó a Michael Arroyo y Ricardo Céspedes, para iniciar arriba 2-0.

La del 3-0 llegó en los bombachos del mismo Arroyo, esta vez impulsado desde la tercera por sencillo de Céspedes.

Acto seguido, Céspedes se fue a la registradora, gracias a un triple al jardín central de Shalin Polanco para la cuarta rayita de las acciones.

El 5-0 definitivo fue obra de Juan García desde la antesala, gracias a un doble por encima de la almohadilla de primera conectado por el parador en cortos Diego Contreras.

Por Caimanes se destacó Diego Contreras, de 4-3 con dos dobles y una impulsada.

Juan Fernández, de 4-1 con un doble y dos impulsadas.

Ricardo Céspedes, de 4-2 con una impulsada y dos anotadas.

Shalin Polanco, de 4-1 con un triple y una impulsada.

Michael Arroyo, de 4-1, con u doble y dos anotadas.

Caimanes volverá a la acción este domingo, a las 4:00 de la tarde, en el estadio Édgar Rentería cuando la serie regrese al feudo de los reptiles. Para este juego la gerencia ha hecho la promoción especial de niños y niñas (entre 5 y 12 años) y mujeres tendrán entrada gratis para ver el juego.