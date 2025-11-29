Los campeones defensores del béisbol profesional colombiano impusieron condiciones desde su debut. Caimanes de Barranquilla se estrenó con un contundente triunfo 10-4 sobre Tigres de Cartagena, en el clásico costeño disputado la noche del viernes en el estadio Édgar Rentería.

El derecho Dewin Pérez se acreditó el triunfo tras trabajar 3.2 entradas sin permitir imparables ni carreras, con dos ponches y una base por bolas. La derrota recayó en el abridor panameño Gilberto Chu, castigado con cuatro carreras y cinco hits en apenas dos capítulos, con dos ponches y dos boletos.

Aunque Tigres tomó ventaja con dos rayitas en el segundo episodio, la respuesta de los saurios fue inmediata y fulminante: un rally de seis carreras en la parte baja de esa entrada dinamitaron la salida de Chu y encaminaron el juego para los locales.

La ofensiva barranquillera mantuvo el pie en el acelerador con dos anotaciones más en la cuarta y otro par en la séptima para sellar la paliza.

Seis completas en el Édgar Rentería y seguimos marcando el paso.



Les dejamos algunas postales de la noche.



El goleador Carlos Bacca nos acompañó.



Baja 6ta.

🐅 3

🐊 8 pic.twitter.com/tmXheZxZo4 — Caimanes de Barranquilla (@caimanesLPB) November 29, 2025

Por Cartagena solo llegó un descuento en el cuarto inning. A partir de ahí, el bullpen local, encabezado por Wilson López y Willy Villar, apagó cualquier intento de reacción tras una sólida apertura de Christian Allegretti.

La victoria tuvo además un marco especial: show de fuegos artificiales, lanzamiento de la primera bola a cargo del futbolista Carlos Bacca y el tradicional llamado a línea del plantel, en una velada que combinó espectáculo y béisbol.

En la ofensiva de Caimanes destacaron Ricardo Céspedes (5-3, doble, dos impulsadas y una anotada), Shalin Polanco (3-1, dos remolcadas y dos llegadas al plato) y Giovanni Planchart (5-2, doble, una fletada y dos anotadas).

Caimanes y Tigres volverán a verse las caras este sábado, ahora en el estadio Once de Noviembre de Cartagena.