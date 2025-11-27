El centrocampista Pedro González ‘Pedri’, de baja desde que hace un mes se lesionó en el Bernabéu, ha vuelto a entrenarse este jueves, en una sesión en la que no estuvo presente Fermín López, que estará dos semanas de baja por un problema en el sóleo.

Está por ver si Pedri está disponible para el encuentro de este sábado ante el Alavés o Hansi Flick espera contar con él para el partido liguero del próximo martes, frente al Atlético de Madrid, en el Spotify Camp Nou.

El jugador de Tegueste, que es el líder indiscutible de la medular azulgrana y se encontraba en el mejor momento de su carrera justo antes de lesionarse, sufrió una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda el 26 de octubre.

Pedri se ha perdido cinco partidos por la lesión: victorias ante el Elche (3-1), Celta (2-4) y Athletic Club (4-0); un empate en Brujas (3-3) y la derrota en Stamford Bridge (3-0).

Fermín López sufre una lesión en el sóleo

El mediapunta Fermín López estará dos semanas de baja a causa de una lesión en el sóleo de la pierna izquierda, según ha anunciado este jueves la entidad azulgrana.

El problema físico no reviste especial gravedad, ya que se trata de “una pequeña lesión”, según la información facilitada por el FC Barcelona.

Fermín se suma a las bajas de Marc Andre ter Stegen y de Pablo Paéz Gavira ‘Gavi’. Quien está en la recta final de su recuperación es Pedro González ‘Pedri’, lesionado durante el último clásico (26 de octubre). El canario sufrió una rotura en el bíceps femoral distal de la pierna izquierda.