Barranquilla volverá a vivir uno de sus eventos deportivos más llamativos con la segunda edición de la Carrera Tajamares, programada para este domingo 30 de noviembre. Los amantes del running disfrutarán nuevamente del recorrido único donde se encuentran el río y el mar, en una experiencia que combina deporte, paisaje y participación comunitaria. Este año, la prueba contará con tres categorías: 10K, 5K y 2K.

La competencia, que el año pasado se realizó el 14 de julio, fue trasladada a la nueva fecha por recomendaciones climáticas y razones organizacionales. La coincidencia con otros eventos locales y la temporada de lluvias motivaron el cambio para garantizar una mejor operación logística y comercial, además de un espectáculo deportivo acorde con el potencial turístico del barrio Las Flores y su conexión con Puerto Mocho.

Para esta versión, la organización espera un aumento significativo en la participación, con una proyección de al menos 500 corredores, tanto locales como visitantes, quienes podrán disfrutar de una ruta diseñada para destacar la riqueza natural de la zona.

El recorrido de los 10K será uno de los principales atractivos. Los atletas partirán desde la Estación del Tren de Puerto Mocho, avanzarán entre el mar y el río por los tajamares, llegarán a la Ventana al Mundo y regresarán para cubrir un tramo final de 500 metros sobre las playas de Puerto Mocho. Por su parte, las pruebas de 5K y 2K tendrán un carácter recreativo, ideales para familias, niños y adultos que deseen caminar o trotar mientras disfrutan del ambiente costero.

Más allá de la competencia, la Carrera Tajamares mantiene un enfoque social y comunitario. La iniciativa busca impulsar el movimiento comercial en Las Flores y fortalecer su posición como destino turístico, aprovechando el desarrollo creciente de Puerto Mocho. Para ello, la organización trabaja junto a la comunidad, la Junta de Acción Comunal y asociaciones locales en labores de logística, puntos de hidratación, manejo de residuos y servicios generales.

Con esta segunda edición, la Carrera Tajamares se consolida como un evento que une deporte, naturaleza y compromiso social, posicionándose como una cita destacada en la agenda atlética de Barranquilla y una oportunidad para seguir fortaleciendo el sentido de pertenencia en Las Flores y sus alrededores.