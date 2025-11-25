La Champions League inicia este martes 25 de noviembre una quinta jornada que promete acaparar la atención del mundo.

En la semana los partidos más atractivos serán Arsenal vs. Bayern Múnich, Atlético de Madrid vs. Inter el miércoles y Chelsea vs. Barcelona el martes.

A ellos se suma el PSG vs. Tottenham en el Parque de los Príncipes, otro choque que podría alterar la tabla de posiciones.

El inicio de la fecha este martes estará con el Ajax que recibirá en Ámsterdam a un Benfica necesitado de puntos, donde Richard Ríos y Nicolás Otamendi están obligados a sumar para alejarse del fondo y aspirar a un lugar en repechaje.

Al mismo tiempo, el Galatasaray de Dávinson Sánchez, Lucas Torreira y Mauro Icardi medirá fuerzas en Estambul ante el Unión SG de Bélgica, duelo clave para sostener su lugar en la lucha por la clasificación directa.

En la tarde estarán el Chelsea con Moisés Caicedo y Enzo Fernández y el Barcelona de Lamine Yamal y Robert Lewandowski en Stamford Bridge. En paralelo, Juventus visitará al Bodø/Glimt en Noruega con la misión de volver a Turín con tres puntos, mientras que el Napoli será anfitrión del Qarabag azerí, que cuenta con los colombianos Camilo Durán y Kevin Medina en su plantilla.

¡DÍA DE PARTIDO!



🆚 Barcelona

⏰ 20:00 GMT

🏟️ Stamford Bridge

#️⃣ #UCL pic.twitter.com/XkHYl7WMSv — Chelsea FC en español (@ChelseaFC_Sp) November 25, 2025

La programación del día también incluye el Marsella vs. Newcastle y Borussia Dortmund vs. Villarreal, además del duelo entre Manchester City, comandado por Erling Haaland y Pep Guardiola, frente al Bayer Leverkusen. Asimismo, Slavia Praga vs. Athletic Bilbao también estará en la lista de compromisos destacados para este martes.

¿Por dónde puede ver los partidos de la Champions League en Colombia?