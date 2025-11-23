Elche vs. Real Madrid tendrán un duelo este domingo 23 de noviembre por la Jornada 13 de LaLiga 2025/26.

En este partido ambos equipos llegan con la necesidad urgente de sumar tres puntos. El Elche atraviesa un momento irregular en el torneo. Con 15 unidades y ubicado en la parte media baja de la tabla, los Franjiverdes necesitan recuperar regularidad para alejarse de la zona comprometida.

En su último partido, el equipo ilicitano logró un empate 1-1 ante la Real Sociedad, un resultado que dejó sensaciones positivas pero que aún no le permite escalar.

Ahora, en casa y ante su gente, el Elche buscará dar la sorpresa frente a un rival que lucha por el título. Vencer al Real Madrid no solo significaría un golpe anímico enorme, sino también un envión clave para su objetivo de consolidar su permanencia en Primera División.

Por su parte, el Real Madrid llega al duelo con la presión habitual que implica pelear el campeonato. Con 31 puntos, los merengues se mantienen en el segundo lugar de la tabla, igualados con el Barcelona pero por detrás debido a la diferencia de goles.

Después del empate sin goles frente al Rayo Vallecano, el conjunto blanco sabe que no puede perder puntos. Para mantenerse firme en la carrera por el título, los dirigidos por Carlo Ancelotti deben ganar sí o sí este domingo.

¿Dónde y a qué hora ver el partido Elche vs. Real Madrid en Colombia?

El juego que se realizará en el Estadio Manuel Martínez Valero empezará a las 3 de la tarde hora Colombia y podrá verlo ‘DGO’, ‘DSports’ y ‘Amazon Prime Video’.