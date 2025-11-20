Neymar Jr. a pocos meses de cumplir 34 años terminó contrato con el Santos el 31 de diciembre de 2025, quedando disponible como agente libre.

Esta situación ha encendido las alarmas de varios equipos europeos, especialmente en la Premier League. El periodista especializado Fabrizio Romano aseguró que varios clubes ingleses ya pidieron información médica y contractual del jugador.

Aunque todavía no existen conversaciones formales, el mes de diciembre podría convertirse en el punto de partida para una negociación real, sobre todo para las instituciones que buscan un refuerzo mediático para la segunda parte de la temporada.

La decisión que tome Neymar en las próximas semanas será crucial para su futuro deportivo. Tras perder espacio en la selección de Brasil desde la llegada de Carlo Ancelotti, su presencia en el Mundial 2026 depende directamente de su estado físico y de su rendimiento competitivo.

¡¡NEYMAR JR VUELVE A MARCAR CON SANTOS DE BRASIL LUEGO DE 3 MESES!! 🇧🇷🕺🤍🖤 pic.twitter.com/a6iraYbQGq — 100% FICHAJES DE FÚTBOL (@FichajeGoleador) November 20, 2025

¿Neymar estará en el Mundial 2026?

Ancelotti mantiene la puerta abierta, aunque advierte que el regreso a la selección dependerá de un nivel que el atacante no ha conseguido sostener con regularidad.

Los expertos sugieren que para Neymar, el fútbol inglés representa la oportunidad de volver al foco mediático y competitivo. La Premier ofrece intensidad, visibilidad mundial y un calendario exigente, elementos que podrían ayudarlo a recuperar el nivel que lo convirtió en uno de los mejores del planeta.