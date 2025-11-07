Neymar Jr. regresó al Santos FC pero existen rumores que podría salir rápidamente por supuestos desacuerdos económicos y propuestas del extranjero.

De acuerdo con fuentes del entorno del jugador, Neymar recibe un salario base de R$ 4,14 millones mensuales (aproximadamente 770.000 dólares).

Sin embargo, su remuneración total podría alcanzar los R$ 21 millones (unos 4 millones de dólares) mensuales al incluir derechos de imagen, bonificaciones y acuerdos con patrocinadores vinculados a su impacto mediático.

El contrato inicial, firmado por seis meses, incluye la opción de extenderse hasta 2026. Según medios especializados, Santos amplió en junio el vínculo hasta finales de 2025, con la posibilidad de prolongarlo un año más para cubrir el ciclo del Mundial de 2026.

El acuerdo también contempla un mínimo garantizado de 15 millones de dólares por concepto de patrocinios y marcas asociadas al futbolista.

X @NeymarJrSite Rumores señalan que Neymar Jr. podría salir del Santos FC

Neymar Jr. no se sentiría bien el Santos

Pero, diversas fuentes cercanas al jugador aseguran que Neymar no se siente completamente cómodo con ciertas condiciones internas del club, ni con la intensa presión mediática que ha acompañado su retorno a Brasil.

A esto se suma la situación financiera del Santos, que atraviesa una etapa de reestructuración deportiva y económica, lo que podría complicar el sostenimiento de un contrato tan alto sin el respaldo constante de los patrocinadores.

A temporada do Brasileirão caminha para seu fim e o @SantosFC tem @neymarjr retornando aos gramados para ajudar sua equipe em um importante duelo contra o Fortaleza, agora em casa, pela 31ª rodada.

Boa sorte ao clube! ⚽⚪️⚫️



⚡ Santos FC 🆚 Fortaleza

🏆 Campeonato Brasileiro |… pic.twitter.com/opE0b5B0jB — Neymar Jr Site (@NeymarJrSite) November 1, 2025

Por ahora, ni Neymar ni el Santos FC han confirmado oficialmente una posible salida. No obstante, las especulaciones sobre una transferencia a mediados de 2025 aumentan con el paso de las semanas.