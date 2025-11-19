El exfutbolista Carlos Alberto ‘Pibe’ Valderrama aplaudió el rendimiento de la Selección Colombia tras la victoria 3-0 frente a Australia en el último amistoso del año, disputado en el Citi Field de Nueva York.

Con goles de James Rodríguez, Luis Díaz y Jefferson Lerma, la Tricolor cerró el 2024 invicta y con buenas sensaciones rumbo al Mundial 2026.

3 años y 2 meses de trabajo.

Con estos números y rendimiento se está más cerca de lograr cosas importantes fuera de casa.

Contra viento y marea , contra los que siguen criticando con mala leche.

Contra los apostadores del fracaso.

42 partidos, 26 Ganados , 11 Empatados, 5…

“El equipo tuvo paciencia. La demora era meterles el gol, ocurrió al minuto 75 y ahí se abrió el partido. Equipo que se la abra a jugar mano a mano a la Selección Colombia, lo golean”, aseguró el ídolo samario.

Valderrama también destacó la solidez colectiva y el buen momento del grupo: “Esta Selección me tiene soñando. Clasificamos al Mundial, estamos invictos otra vez, estamos jugando bien. Cuídense muchachos que viene el Mundial”.

Asimismo, el excapitán de la Tricolor elogió de manera especial el desempeño de Yaser Asprilla, delantero del Girona, a quien calificó como el jugador más desequilibrante del amistoso.

“Me gustó Yaser Asprilla, encarador, no tiene miedo. Tiene que buscar más el medio, ahí es más peligroso y tiene buena pegada. Usted tiene calidad para jugar en el medio”, recomendó el Pibe.

Además, Valderrama habló de Juan Guillermo Cuadrado, quien reapareció recientemente con el Pisa de Italia y ha recuperado ritmo competitivo. El Pibe pidió que el experimentado jugador sea considerado para la lista final de convocados al Mundial 2026.

“A mí me gustaría que Cuadrado estuviera en los 26. Lleva 20 años jugando internacionalmente, está en Italia y el profesor le va a dar la oportunidad”, afirmó.

Destacó tanto su aporte futbolístico como su liderazgo dentro del grupo: “Como futbolista y como persona debe estar ahí. Técnicamente está bien dotado y da alternativas. Si juega en Europa es porque físicamente está bien”.