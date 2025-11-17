Alemania, que goleó 6-0 a Eslovaquia, y Países Bajos, que lo rubricó con un 4-0 a Lituania, lograron este lunes el billete para el Mundial 2026, para el que ya hay 34 selecciones clasificadas.

Leer también: ¿Cómo va la venta de abonos y boletas para el partido Junior vs. Medellín?

34 de las 48 plazas del Mundial 2026 están ya confirmadas. Con Alemania y Países Bajos son siete las selecciones de Europa con la clasificación asegurada.

Son las siguientes:

Anfitrionas: Canadá, Estados Unidos y México.

Asia: Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán.

África: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

Leer más: Entrenador de Nigeria dice que les hicieron brujería y por eso quedaron fuera del Mundial

Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Europa: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Países Bajos y Alemania.

Oceanía: Nueva Zelanda.

Equipos con plaza en el torneo de repesca intercontinental que concederá dos boletos al Mundial: Bolivia y Nueva Caledonia.