Santiago Díazgranados, barranquillero y piloto de la categoría Rotax Club, pasó de espectador a protagonista en apenas un año. “En la edición pasada estuve como visitante en la tribuna y este año ya estoy compitiendo”, comentó con entusiasmo, en diálogo con EL HERALDO, mientras repasaba las vueltas que dio por el circuito del Gran Premio Electrolit del Caribe 2025.

El Gran Malecón se convirtió en el escenario ideal para la competencia, con un clima perfecto que acompañó el rugido de los motores y la emoción de los asistentes. “Fue, sin duda, un evento muy hermoso, que invita y llama la atención, incluso, a los que no siguen con frecuencia este deporte. El Malecón es el escenario perfecto, hizo un día muy lindo, súper hermoso, con un clima ideal. Todo salió muy bien”, señaló Díazgranados, todavía con la adrenalina a flor de piel.

El circuito callejero, con curvas que exigían precisión y velocidad, dejó en el piloto sensaciones que difícilmente olvidará. “El circuito callejero es excelente, lo mejor que he probado. La verdad, sensaciones impresionantes las que me quedan de este espectacular trazado”, agregó.

Santiago Díazgranados se disfrutó la pista en el Gran Malecón.

Más allá de la emoción de la competencia, Díazgranados destaca el impacto que estos eventos tienen en la ciudad: acercan la disciplina a la comunidad y fomentan la práctica del karting en todas las edades.

“Me gusta que con este tipo de eventos se da a conocer mucho más esta disciplina en la ciudad. Barranquilla le ha ido apostando a todos los deportes y el karts, que acá no era muy seguido, se está volviendo un deporte también nuestro, porque cada día hay más niños, jóvenes y adultos practicándolo. El Gran Premio Electrolit del Caribe 2025 fue una experiencia muy linda”, concluyó el piloto currambero.