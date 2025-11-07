Un juzgado admitió un recurso de amparo interpuesto por un directivo del equipo de fútbol Deportivo Pereira, quien invocó la violación al derecho al trabajo luego de que el Gobierno le prohibió realizar actividades hasta que pague las deudas que tiene con los jugadores y el personal administrativo.

Leer más: ¿Farías es el nuevo técnico de Santa Fe? Esto dijo el presidente del club bogotano

El recurso, que fue presentado por el presidente del equipo, Álvaro López, fue aceptado este jueves por el Juzgado Primero Penal para Adolescentes con Función de Conocimiento de Pereira.

Al ser admitida la tutela (recurso de amparo), se suspenden las acciones del Ministerio del Trabajo que, como medida cautelar, ordenó el pasado 30 de octubre al Deportivo Pereira suspender las labores “por graves y reiterados incumplimientos a la legislación laboral” colombiana.

En consecuencia, el Pereira podrá jugar contra el Deportivo Independiente Medellín (DIM) por la penúltima jornada de la fase regular de la liga colombiana.

No olvide leer: ¿Millonarios ficharía a Carlos Darwin Quintero? Así va la negociación

A propósito de este caso, el Ministerio de Trabajo abrió este jueves una “investigación sancionatoria” contra el Pereira por desacatar una medida cautelar de esa cartera que le ordenó suspender actividades hasta que pague las deudas que tiene con los jugadores y el personal administrativo.

El jefe de la cartera, Antonio Sanguino, explicó entonces que la decisión fue tomada luego de recibir una queja en julio que señalaba irregularidades como demoras en el pago de primas de servicios, retrasos en el pago de salarios y el no reconocimiento de recargos dominicales y festivos.

Lea acá: “Vamos a salir campeones este semestre”: Jhomier Guerrero

En medio de esta crisis, el venezolano Rafael Dudamel renunció el miércoles de la semana pasada al cargo de entrenador del Deportivo Pereira, que jugó sus dos partidos más recientes con un equipo sub-20 porque el club no ha pagado sueldos a los profesionales.

Además de los problemas económicos, el equipo tampoco ha obtenido buenos resultados y actualmente ocupa el puesto 16 de la liga colombiana, que disputan 20 equipos, y quedó eliminado en cuartos de final de la Copa Colombia a manos del Envigado.