Por estos días se rumoró que el entrenador venezolano César Farías llegaría a Bogotá para dirigir al Independiente Santa Fe; ante esto, el presidente del club, Eduardo Méndez, aclaró la situación y puso fin a las especulaciones.

De acuerdo con el dirigente no existe ningún acuerdo formal con el entrenador Farías, pero si afirmó que hubo acercamientos.

“Hablé con él pero no lo he contratado, ni hemos llegado a acuerdos”, dijo el directivo del cuadro santafereño.

Las declaraciones de Méndez dejaron claro que el club sigue en la búsqueda de un nuevo técnico que se siente en el banquillo central y los conduzca a conseguir un nuevo título.

Por el momento, el Santa Fe continúa bajo la dirección de Francisco López, quien asumió de manera interina tras la salida de Jorge Brava.

Ahora el equipo bogotano piensa en encontrar un perfil que se ajuste a su restructuración y condiciones económicas actuales, especialmente cuando se acerca su participación en la Copa Libertadores 2026.

Qué otros candidatos han sonado para dirigir a Santa Fe

Otros de los nombres que se barajan para capitanear el equipo capitalino es Arturo Reyes, exentrenador del Junior de Barranquilla.

Asimismo, han sonado los técnicos argentinos Juan Cruz Real y Fabián Bustos. También se planteó el regreso de Pablo Peirano.