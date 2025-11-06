Está optimista. El lateral Jhomier Guerrero se mostró muy positivo para el remate del semestre con Junior, equipo con el que sueña conquistar su primer título de la Liga.

Si bien reconoce que no pasan por un buen momento, el futbolista, que rota bastante el puesto de marcador por sector derecho con Edwin Herrera, aseguró que el equipo está bien y preparado.

“El equipo está muy bien, bastante dinámico, con jugadores fuertes. Nos hemos preparado muy bien, estoy bien preparado para ser titular en la altura y en cualquier cancha que vayamos a jugar. El equipo se ve bastante comprometido, fuerte, pensando en ganar estos dos partidos que no son fáciles. Estamos trabajando fuertes y sabemos que debemos ganar”, manifestó en rueda de prensa en la sede deportiva Adelita de Char.

El jugador afirmó que conoce de la dificultad del compromiso ante Fortaleza, este sábado, a partir de las 4:10 p. m., en el estadio Metropolitano de Techo.

“Sabemos que será un partido bastante intenso, son un equipo que se conoce. Hemos planificado un partido de contragolpe, a ir a presionar y tomar el mando del juego allá en Bogotá”, destacó.

El barranquillero dijo que siguen trabajando en quedar mejor parados en los ataques rivales.

“Estamos muy bien preparados, esa intensidad la tenemos a diario en los entrenos. La recuperación que tenemos en casa también es importante para los partidos que vienen. Es una falencia (el desequilibrio) que hemos tenido como equipo en partidos anteriores. Tenemos que quedar mejor parados cuando nos contra golpeen. La concentración es lo que más nos ha recalcado el profesor en los 90 minutos. Hay momentos que el cansancio y el agotamiento se ve, pero eso es lo que se ha hablado mucho”, comentó.

El atlanticense le mandó un mensaje al hincha y aseguró que “serán campeones”.

“A la gente le digo que crean en el equipo, en cada uno de nosotros. Siempre queremos ganar, conseguir un buen resultado y vamos a salir campeones este semestre”, destacó.

Por último, Jhomier Guerrero se mostró tranquilo porque no vean a Junior como favorito para conquistar la estrella en este semestre.

Junior se alista con todo para enfrentar a Fortaleza, este sábado, en el estadio Metropolitano de Techo, por la jornada 19 de la Liga-II.



¿Con qué jugadores contará el entrenador Alfredo Arias?



“Para nosotros es un punto fuerte que no nos vean como favoritos, así no se habla mucho y cuando demos el golpe lo verán. Eso nos hace más fuertes, es un plus más para nosotros”, concluyó.