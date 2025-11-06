Luego de varios días sin contacto con la prensa, Junior abrió sus puertas y dio una rueda de prensa previo al partido ante Fortaleza, este sábado, a las 4:10 p. m., en el estadio Metropolitano de Techo, por la jornada 19 de la Liga-II.

El primero en tomar la vocería fue el entrenador Alfredo Arias, quien destacó que han sido buenos días de trabajo y aprovechó para dar un balance de la actualidad física de los jugadores.

“Yo soy entrenador. Cuánto más pueda entrenar al equipo siempre me siento mejor. Lo que pasa es que a veces opinamos solo con el resultado. Me voy a mantener en lo que siempre he dicho, soy entrenador, entrenar más es lo mejor. Pudimos recuperar algunos jugadores. (Joel) Canchimbo y (Lucas) Monzón hicieron algunos minutos de fútbol, pero todavía no están y no los queremos arriesgar. Recuperamos a Didier (Moreno), (Guillermo) Celis, que venían tocados. Jermein (Peña) todavía no puede entrenar en el campo. (Diego) Mendoza tampoco está disponible. (Jhon) Navia y Yéferson (Moreno) salieron lesionados el miércoles y ya no pudieron entrenar hoy (jueves)”, afirmó.

“Yo por naturaleza soy positivo. Espero que sí, que en este partido estemos recuperados y ganemos. Este es un juego en el que el rival también juega. A veces te pitan un penal que era y otras veces no. Yo creo que estos 10 días nos tienen que haber servido, no solo a mí, sino a todos los entrenadores. Al mismo tiempo, algunos jugadores que estaban fatigados se pudieron recuperar y le va a venir bien al campeonato. Queremos ganar estos dos juegos, competir bien, ese es mi trabajo, mi anhelo”, complementó.

El orientador explicó que él nunca ha dicho que están clasificados y que van a ir por todo ante un equipo que viene muy bien este semestre.

“La experiencia te la da el fracasar. Jamás me han escuchado decir a mí que estamos clasificados. Hasta que no estemos completamente clasificados no lo diré. Todos los partidos son importantes. Cuando llegué dije que estábamos en un equipo grande y hay que ganar todo. Venimos de dos partidos que perdimos, más allá si jugamos bien o no. Tenemos al frente a un rival que no ha perdido en casa, su poderío se da por el tiempo que llevan trabajando con el cuerpo técnico. Ellos están clasificados, lo han merecido. Es un rival importante, lo vamos a ir a enfrentar en su cancha y nos vamos a probar contra ellos”, destacó.

El uruguayo, de 66 años, reconoció que han tenido baches a lo largo del campeonato, peor también recordó que han sido líderes por bastantes fechas.

“Por suerte yo siempre miro los archivos. Los encargados de invitar al hincha somos nosotros, los actores, los jugadores, el hincha va cuando se siente representado. En este momento, si me pusiera en el lugar del hincha, no me convenciera como juega el equipo porque perdimos dos juegos. Ningún equipo ha estado 12 fechas líder y así tampoco convencíamos, pero eso no me extraña. Hay otros equipos en que todo el semestre estás peleando por clasificar y convences, acá nos tocó la coyuntura de estar primero y no convencer. Estamos en un equipo grande y vamos a convencer ganando estos dos partidos, clasificando después y ganando el campeonato”, comentó.

“Nosotros hemos tenido baches y hemos tenido varios. No voy a convencer a nadie diciendo esto, pero todo necesita tiempo. El conocimiento de los jugadores, del técnico con los jugadores, todo es tiempo y por algo es lo más valioso de la vida. Aun no clasificando al cuadrangular anterior el técnico de otro equipo (Fortaleza) siguió, en Junior no es así, en Junior no hay tiempo. Sé en qué me he equivocado. Cuando se habla de los baches es propio de una competencia en la que juegas cada tres días, con viajes en el medio. Cuando uno no puede seguir con el mismo equipo se preguntan la razón por la que no se rota. El papel de ustedes (periodistas) e hinchas es más difícil, porque hay veces que no saben la razón por la que un jugador no juega, pero yo sí sé. Lo ideal es como antes, si ganabas, repetías el mismo once. Los picos altos y los bajos tienen que ver con las lesiones”, añadió.

El estratega explicó que él no ha podido repetir mucho la nómina y dijo que ante los bogotanos jugarán los que mejor estén.

“A esta altura ni yo sé si roto la nómina, porque en todos los partidos he tenido que cambiar la nómina, no se ha podido repetir la nómina. Van a jugar los que estén mejor físicamente, técnicamente, los que yo vea que están con más confianza. Yo quiero ganar, me muero por ganar y cuando elijo lo hago de acuerdo a lo que veo en la semana, lo que me dice el propio jugador si está bien o mal. Nosotros hemos competido bien, así habiendo perdido cinco delanteros, hemos hecho goles. Vamos a hacer dos partidos buenos”, manifestó.

Junior se alista con todo para enfrentar a Fortaleza, este sábado, en el estadio Metropolitano de Techo, por la jornada 19 de la Liga-II.



¿Con qué jugadores contará el entrenador Alfredo Arias?



Cuando fue interrogado sobre si siente que su cargo está en peligro si no clasifican a los cuadrangulares, el técnico afirmó que está “preparado” para cualquier escenario.

“Nuestro puesto peligra todos los días. Algunos equipos me han querido hacer contrato de dos a tres años y yo digo que no, siempre de un año. Mi trabajo depende fundamentalmente de otros. Este es un mundo en el que cada vez somos más impacientes. Mi puesto siempre está en peligro, pero yo estoy muy preparado. Lo que prepara al ser humano para ignorar menos es el maestro error. Me he equivocado, pero también he ganado y he acertado”, señaló.

Por último, Alfredo Arias le agradeció a Teófilo Gutiérrez lo que dijo de salir campeones por él y resaltó que no le desagrada no ser favoritos al título.

“Le agradezco a Teo, Junior tiene que ser campeón por el equipo. Si fuera por cábala, preferiría no ser líderes. Cada vez que dan un favorito, que festejan antes, yo me agarro de la cabeza. Nosotros no somos ni vamos a ser favoritos y eso me deja mucha esperanza”, concluyó.