Win Sports anunció este miércoles que, por primera vez en su historia, adquirió los derechos oficiales de transmisión de la Copa Mundial de la Fifa 2026, el evento deportivo más importante y seguido del planeta. Gracias a este acuerdo, el canal que transmite oficialmente el fútbol colombiano llevará a millones de hogares la emoción de la máxima cita orbital con una cobertura que incluirá 25 partidos en total.

El Mundial 2026 se celebrará por primera vez en tres países sede: Estados Unidos, Canadá y México, y contará con la participación récord de 48 selecciones nacionales, prometiendo una competencia vibrante y llena de historias inolvidables.

“Es un logro histórico para nosotros y una gran noticia para todos los amantes del fútbol. Transmitir la Copa Mundial de la Fifa 2026 por primera vez nos llena de orgullo y nos compromete a ofrecer una experiencia inolvidable, con el profesionalismo, la pasión y la calidad que nos caracterizan. Estamos felices de traer a Colombia la emoción del Mundial y de que los colombianos disfruten de este evento como se merecen”, afirmó Andrea Guerrero presidente de Win Sports.

Además de las transmisiones en vivo, Win Sports tendrá cubrimiento en los países anfitriones, con equipos periodísticos desplazados a las sedes del torneo para llevar a la audiencia todos los detalles: desde entrenamientos y conferencias de prensa hasta el ambiente en las ciudades donde se disputarán los encuentros.

“Durante el Mundial, la programación del canal se volcará por completo al evento, con análisis diarios, programas especiales, entrevistas exclusivas, reportajes y contenidos digitales complementarios, para que los fanáticos vivan cada minuto de la Copa Mundial como si estuvieran en el estadio”, agregó Guerrero.

Con esta adquisición, sumado al Fútbol Profesional Colombiano, y las competencias internacionales más recientes como: Campeonato Brasileirao, Supercopa de Portugal y Copa de Portugal, Copa del Rey, Supercopa de España y demás, Win Sports sigue ofreciendo una cobertura amplia, conectando a Colombia con el fútbol mundial.