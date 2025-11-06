A menos de un mes de terminar la Liga BetPlay, algunos equipos colombianos empiezan a mover sus piezas para reforzarse para una nueva temporada del 2026. Este es el caso de Millonarios, que le está madrugando al mercado para conseguir jugadores que complementen las necesidades del equipo.

Y es que en los últimos días los rumores indican que el equipo ‘Embajador’ estaría pujando por conseguir a Carlos Darwin Quintero para el próximo año; sin embargo, todo se podría quedar solo en negociaciones, al parecer, por falta de dinero.

Todo indica que el delantero en el Deportivo Pereira también ha recibido ofertas de otros clubes de renombre en el país, lo que pondría en la cuerda floja las intenciones del equipo bogotano, que ha recibido constantes críticas por parte de los hinchas, que exigen volver a disputar una final y así sumar una estrella.

De acuerdo con el periodista Javier Hernández Bonnet, para el programa radial Blog Deportivo, las negociaciones han progresado, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo.

“La operación va avanzada, más no cerrada, que el acuerdo estaba cerrado, pero que aparecieron otros pretendientes con más billete sobre la mesa. Ese jugador es Carlos Darwin Quintero”, dijo Bonnet.

Al parecer, los otros equipos que también le estás apostando al experimentado nariñense de 38 años, serían América de Cali y Santa Fe, pero esto aún no ha sido confirmado.

Además, se conoció que en las últimas horas el jugador que estuvo en la liga Mexicana y ucraniana, había presentado su renuncia al club debido a los incumplimientos de los directivos.