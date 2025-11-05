Erling Haaland volvió a acudir este miércoles a su cita con el gol en su reencuentro contra el Borussia Dortmund para sumar su gol número 27 de la temporada entre club y selección y conseguir una holgada victoria por 4-1 gracias al doblete de Phil Foden y al tanto de Rayan Cherki.

Los de Guardiola, que este domingo reciben la visita del Liverpool, tuvieron que afrontar el duelo con la baja de última hora de Rodrigo Hernández, que sufrió unas molestias físicas que le impidieron sentarse en el banquillo.

El club inglés avisó desde el inicio, y en el minuto 10, Foden obligó a Gregor Kobel a intervenir con una gran parada y, poco después, Savinho envió fuera con todo a favor, aunque la acción hubiese sido invalidada por fuera de juego.

El dominio era total de los locales, y otra combinación entre Savinho y Haaland fue desbaratada por la defensa alemana cuando el noruego se preparaba para definir.

La insistencia tuvo premio posteriormente cuando Tijjani Reijnders filtró un pase entre líneas para Foden, que controló solo fuera del área, se giró con calma y colocó un disparo raso al palo largo, imposible para Kobel.

En la celebración, el inglés se llevó la mano a la boca mandando callar.

El equipo de Guardiola no bajó el ritmo, y Haaland inició una jugada tras un saque rápido de falta y, rodeado por tres defensas, cedió el balón a Nico O’Reilly, que se topó de nuevo con el portero.

El suizo no pudo hacer nada seis minutos después tras un centro de Jeremy Doku desde la izquierda y Haaland, liberado de marca, remató al fondo de la red, aunque no celebró su vigésimo séptimo tanto de la temporada.

Kobel volvió a intervenir en el 33 tras un disparo de Reijnders, mientras que el equipo alemán apenas inquietó y su primer tiro a puerta llegó en el 39, obra de Karim Adeyemi, con una buena respuesta de Gianluigi Donnarumma.

Antes del descanso, Haaland tuvo otra clara ocasión, pero otra vez se encontró con el guardameta, que evitó una goleada mayor antes del descanso.

En la segunda parte, el guion apenas cambió con un pletórico Kobel, que volvió a lucirse ante Savinho y Haaland, y poco después detuvo un intento de Reijnders,

De nuevo el neerlandés se iba a asociar con Foden, que tras realizar un control orientado, firmó el tercero con un disparo ajustado al palo largo, muy parecido al primero.

Niko Kovac movió el partido con cuatro cambios a la vez, uno de ellos Emre Can, que jugaba sus primeros minutos desde mayo, y el Dortmund reaccionó con varios intentos de Serhou Guirassy y de Adeyemi.

La insistencia tuvo sus frutos, y tras un saque de falta, Julian Ryerson la puso al punto de penalti para que Waldemar Anton recortase distancias, pero en el descuento, Cherki marcó el cuarto para los suyos.

Con esta victoria, los de Guardiola se colocan cuatros con 10 puntos de 12 posibles antes de recibir el domingo al Liverpool, mientras que los alemanes se quedan con siete unidades.