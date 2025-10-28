La colombiana Emiliana Arango (47) se enfrentará a la tenista española Cristina Bucsa (68) en los octavos de final del WTA 250 de Hong Kong, tras vencer este martes por 7-6 (3), 1-6, 4-6 a la japonesa Moyuka Uchijima (92).

El primer set se presentó caótico después de que ambas tenistas llegaran a perder el servicio hasta dos veces cada una y se tuvo que resolver en el tiebreak en favor de la japonesa que lo ganó 7-3.

En la segunda manga, la tenista colombiana se mostró mucho más contundente y sacó a relucir su tenis después de que Uchijima perdiese sus dos primeros servicios. Tras un segundo set casi perfecto, Arango igualó el partido con un 1-6.

El tercer parcial se presentaba como el decisivo para saber quién se enfrentaría a Bucsa en octavos y fue ahí donde la tenista colombiana mostró su mayor ambición. No comenzó bien Arango que perdió su primer servicio pero reaccionó de manera instantánea tras romperle dos servicios consecutivos a la japonesa y terminar cerrando el partido con un 4-6.

Emiliana Arango se jugará el pase a cuartos contra la tenista española Cristina Bucsa que venció en su encuentro frente a la china Yexin Ma (238) por 6-1 y 6-2 para poder avanzar a cuartos.

Por otra parte, una de las cabezas de serie de este torneo, la canadiense Leylah Fernández (22), se impuso a la china Xiy Wang (167) por 6-1 y 6-4 y avanzó a octavos de final de Hong Kong donde se enfrentará a la tenista alemana Eva Lys (44).

La tenista canadiense es una de las favoritas para llevarse este torneo junto a la suiza Belinda Bencic (11) que se enfrentará a la rusa Aliaksandra Sasnovich (111) por un pase para la siguiente ronda, donde ya espera la china Yafan Wang (298).