Un imparable Luka Doncic, con 16 de 29 tiros de campo, 11 rebotes y 8 asistencias, ofreció este viernes un increíble recital al pulverizar su propia marca personal y consumir una épica venganza largamente esperada por Los Angeles Lakers contra los Minnesota Timberwolves por 128-110.

El astro esloveno rompió su techo de anotación en un partido de temporada regular con los Lakers, firmando un récord personal de 48 puntos, una de las mejores marcas individuales en la historia de la franquicia.

Doncic protagonizó una demostración de fuerza, llevando la batuta del encuentro con un dominio absoluto. En apenas 18 minutos acumuló 32 puntos y mostró una actitud inquebrantable que contrastó con la del primer partido de la temporada ante los Golden State Warriors, en el que también fue el máximo anotador, aunque su equipo terminó cayendo.

La estrella de los Lakers se mantuvo firme ante el embate inicial de unos Wolves que comenzaron liderando el partido y cuya ofensiva se resistía a ceder.

Poco tiempo requirieron los Lakers para reaccionar, recortando rápidamente la distancia y cerrando el primer cuarto por encima en el marcador con una ventaja de cuatro puntos (25-21).

La notable ausencia de LeBron James, debido a un problema de ciática que le ha hecho perderse el arranque de temporada, sirvió de acicate a Doncic para apoyarse en Austin Reaves, quien respondió con una actuación soberbia de 25 puntos (9 de 15 en tiros), 11 asistencias y 7 rebotes.

También destacó el potencial de Rui Hachimura, especialmente en el tercer cuarto, donde firmó un excelente desempeño con 23 puntos, 10 de 13 tiros de campo y 2 rebotes.

Por parte de los Wolves, la ofensiva estuvo comandada por Anthony Edwards, máximo anotador del equipo con 31 puntos (11 de 19 tiros de campo y 3 triples), y Julius Randle, que aportó 26 puntos con 9 de 16 tiros y 4 triples encestados.

Esta intensa rivalidad entre el equipo más glamuroso de la NBA y los de Minnesota se convirtió en un duelo de constante toma y daca en el segundo cuarto que se prolongó hasta bien entrado el tercer tiempo. La feroz batalla del segundo parcial concluyó con una ligera ventaja para los Lakers de cinco puntos (68-63).

Doncic se fue al descanso como máximo anotador del partido con 32 arrolladores puntos, más del doble que su compañero Reaves (12) e incluso que su principal rival, Anthony Edwards (15).

Un determinante tercer cuarto para un final de película

Los Lakers demostraron su mejor versión en el tercer tiempo, que resultó ser un punto de inflexión clave para la victoria angelina.

El equipo, más compacto y preciso, llegó a sacar una ventaja máxima de 14 puntos y cerró el tercer cuarto 108-94.

Este dominio fue determinante para consolidar su control del encuentro. El último cuarto solo sirvió para reafirmar su poderío y demostrar el inicio de una nueva era del conjunto dorado y púrpura, que selló una aplastante primera victoria de la temporada.

Con esta actuación, los angelinos se resarcieron de la dolorosa derrota en los playoffs anteriores ante los Wolves, una eliminación que les costó el pase de ronda y sembró dudas sobre el rumbo que debía tomar el proyecto liderado por JJ Redick.