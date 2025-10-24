El Club Deportivo Boca Junior de Soledad continúa escribiendo su historia en el Torneo Nacional Sub-20B. Este sábado 25 de octubre, a partir de las 2:00 p.m., el equipo soledense disputará su primer partido de la cuarta fase frente a Tigres de Quindío, en la cancha de Fútbol Venancio Pacheco, ubicada en el barrio Hipódromo de Soledad.

Leer también: La afirmación de César Torres: “Jordan Barrera podría ser el mejor jugador de la historia de Colombia, pero…”

Desde la institución esperan un gran acompañamiento para el equipo soledeño en este compromiso que disputarán en condición de local.

“Vive y apoya la emoción del fútbol local vistiendo los colores amarillo y azul, y sé parte del sueño de Boca Junior de Soledad”, expresa la directiva del club, destacando el compromiso y la pasión de su plantilla juvenil.

Leer más: Kylian Mbappé: “El clásico es el partido que todos queremos jugar”

Se espera un gran marco de público para presencia este partido entre Boca Junior de Soledad ante Tigres de Quindío.