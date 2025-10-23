El primer invitado fue de lujo. En La Jugada Más Humana tuvo su inauguración nada más y nada menos que con uno de los capitanes y referentes de Junior, Guillermo Celis.

El mediocampista le abrió las puertas de su hogar a EL HERALDO y nos realizó un recorrido junto a su esposa, Karina Celis.

Durante la entrevista se pudo ver el lado más humano y familiar del futbolista, que contó detalles de su relación y de su día a día fuera del fútbol.

Jeisson Gutiérrez Guillermo Celis junto a su esposa Karina en la entrevista.

Además, explicó todo el cariño que siente por Junior y por la ciudad de Barranquilla, que lo ha sabido acoger desde que tuvo su primer paso por la institución currambera.

Jeisson Gutiérrez Guillermo Celis, Karina Celis y Juliana Benavides durante la entrevista.

También mencionó lo difícil que ha sido su rol como padre durante todos estos años y lo fundamental que es el apoyo de su esposa.