El Manchester City logró este martes una cómoda victoria en su visita al Villarreal (0-2) tras un encuentro gobernado con relativa comodidad por el equipo inglés, superior en el juego y en las áreas al timorato conjunto castellonense, que sigue sin ganar en la presente edición de la Liga de Campeones.

Leer también: Barcelona 6, Olympiacos 1: goleada culé en la Liga de Campeones

Los goles de Erling Haaland y Bernardo Silva en la primera parte castigaron las dudas y la pose tibia del Villarreal, que sólo le perdió el respeto al conjunto de Pep Guardiola en el segundo tiempo, cuando ya tenía el partido prácticamente perdido.

Marcelino propuso un centro del campo físico para minar el juego entre líneas del Manchester City, pero un error defensivo a los 15 segundos estuvo a punto de hacer saltar ya por los aires el plan del Villarreal.

Haaland recuperó un balón en zona de máximo riesgo y regaló el gol a Savinho, pero el disparo del brasileño lo salvó su compatriota Luiz Júnior.

Leer más: Pedro y De Arrascaeta, la dupla clave de Flamengo, desafía a Racing en las semifinales

La jugada acomplejó al Villarreal, que de nuevo concedió a los tres minutos de juego una nueva ocasión, aunque el remate de Haaland salió desviado.

El equipo de Pep Guardiola detectó el pánico en su rival, al que asfixió en su salida de balón. Con paciencia y mucha posesión, el Manchester City fue apretando la soga, hasta que encontró un hueco en la defensa por el que se deslizó Rico Lewis para asistir a Haaland, que anticipándose a los centrales envió el balón a la red.

El gol no varió la hoja de ruta del City, que continuó monopolizando la posesión del balón ante un Villarreal que, desconectados del circuito ofensivo Pépé y Mikautadze, sólo encontró aire en ataque en las aventuras de Pedraza por la banda izquierda.

Leer también: Kompany renueva con el Bayern: el técnico que apostó por Luis Díaz amplía contrato hasta 2029

El Villarreal se sacudió por fin los complejos tras un disparo lejano de Pape Gueye que alió cerca de un poste de Donnarumma. El equipo de Marcelino adelantó la presión y, por momentos, dio la sensación de equilibrar el partido.

El Manchester City, sin embargo, mantuvo la compostura y esperó su momento para volver a golpear, de nuevo tras una llegada por la banda derecha que culminó Bernardo Silva con un cabezazo colocado a la red.

El segundo gol le hizo daño al Villarreal, que alcanzó el descanso noqueado ante un equipo superior en todas las suertes del juego.

Leer más: Camila Osorio no da opción a Bornzetti en su debut en Cantón

El equipo de Marcelino intentó engancharse al partido en los primeros minutos de la segunda parte con una pose más agresiva y decidida, pero el conjunto inglés ni se inmutó.

El City siguió sumando pases para erosionar la defensa castellonense, a la espera de encender la mecha de Savinho y Doku, sus dos puñales en los costados.

En pleno monólogo del City, Luiz Júnior volvió a aparecer para tapar un remate de Savinho tras una gran acción individual del extremo brasileño.

Marcelino intentó revitalizar a su equipo con la entrada de Moleiro y Oluwaseyi y el Villarreal logró vivir un rato en el campo del conjunto inglés.

Gueye, tras un disparo potente que tapó Donnarumma, y Pépé, con un cabezazo desviado, estuvieron muy cerca de recortar distancias en un minuto de furia y orgullo del conjunto local.

El equipo de Guardiola, sin daños por el arreón local, tuvo la opción de sentenciar por medio de Haaland, pero el potente disparo del noruego lo atajó Luiz Júnior.

El ariete nórdico repitió poco después con otro lanzamiento ajustado que volvió a encontrar la respuesta del portero brasileño.

El Villarreal aprovechó la bajada de tensión final del Manchester City y dispuso de su mejor ocasión, ya en el último minuto, con un remate de cabeza de Partey que se estrelló en un palo.