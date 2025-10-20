El técnico alemán Jürgen Klopp afirmó que nunca entrenaría a otro equipo en Inglaterra y que en el caso de volver a los banquillos en este país, sería en el Liverpool, en el que estuvo nueve años y conquistó todos los títulos posibles incluyendo la Premier League y la Liga de Campeones.

“He dicho que nunca entrenaré a un equipo diferente en Inglaterra, lo que significa que si vuelvo, entonces será el Liverpool. Entonces sí, teóricamente es posible”, indicó en el podcast ‘Diary of a CEO’.

“Ni siquiera sé exactamente. Me encanta lo que hago ahora. No echo de menos entrenar ni extraño estar en la lluvia durante dos horas y media o tres. Tampoco me pierdo las ruedas de prensa tres veces por semana”, añadió.

El alemán, que coincidió en el club inglés con el portugués Diogo Jota, que falleció en un accidente de coche el pasado 3 de julio, confesó que sigue en “shock” desde aquel día y se deshizo en elogios al hablar de él como persona y futbolista.

“¿Cómo se reemplaza a alguien como Diogo? No se trata del jugador, sino de la persona. Desde que llegó superó todas las expectativas como persona porque era muy inteligente y un compañero excepcional. No puedo imaginarme el vestuario sin él. Todavía no puedo hablar de ello con normalidad. Fue un ‘shock’ increíble para todos”, afirmó.