Russell Westbrook llegó a un acuerdo para jugar con los Sacramento Kings de la NBA a falta de una semana para el inicio de la temporada regular, según informó este jueves la cadena ESPN.

El base de 36 años, y ganador del MVP de la NBA en 2017, era uno de los grandes nombres de la agencia libre, pero no había encontrado equipo desde que su vinculación con los Denver Nuggets expiró al término de la última temporada.

El jugador promedió 13,3 puntos, 4,9 rebotes y 6,1 asistencias por partido en 27,9 minutos de media en la campaña pasada con el equipo de Colorado.

Westbrook, que todavía no ha ganado un campeonato de la NBA, disputará así su 18ª temporada en la liga.

Desde que abandonara en 2019 los Oklahoma City Thunder, el equipo que lo seleccionó en el Draft en 2008, el base ha vestido las camisetas de Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers y Los Angeles Clippers, además de la de los Nuggets.

Sacramento finalizó la pasada temporada noveno en la Conferencia Oeste y cayó en el ‘play-in’ contra Dallas Mavericks.