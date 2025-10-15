El piloto colombiano Salim Hanna culminó una destacada temporada en la Fórmula 4 Italiana, logrando el título de campeón entre los novatos tras la última válida disputada este domingo 12 de octubre en el circuito de Misano, Italia. Además de su liderazgo entre los debutantes, Hanna finalizó en la cuarta posición de la clasificación general, consolidando un año de progreso constante y alto nivel competitivo.

Con 11 victorias en la categoría de novatos a lo largo del calendario 2025, el joven piloto del equipo Prema Racing demostró solidez y regularidad en cada ronda. En Misano, última parada del campeonato, el formato contempló cuatro carreras, incluyendo la pendiente de Imola que fue suspendida anteriormente por lluvia. Las dos primeras contiendas del fin de semana se disputaron en grupos divididos, sirviendo como clasificatorias para conformar la parrilla de la tercera salida.

En su primera participación, Hanna cruzó la meta en la quinta posición general con un tiempo de 27:36.156 tras 17 vueltas, siendo el mejor entre los ‘Rookies’. En su siguiente aparición en pista –la tercera carrera oficial del evento– el colombiano repitió su condición de líder entre novatos y escaló hasta el segundo lugar de la general, registrando un crono de 27:34.587.

La cuarta y última carrera correspondió a la válida reprogramada de Imola. Allí, Hanna completó 16 giros y finalizó séptimo en la clasificación general con un tiempo de 27:04.826, asegurando nuevamente un segundo lugar entre los debutantes.

Gracias a estos resultados, Salim Hanna se coronó campeón de novatos con un total de 378 puntos en esa categoría, mientras que en la clasificación general cerró la temporada en el cuarto lugar con 180 unidades, destacándose entre más de 30 pilotos internacionales.

Al finalizar el campeonato, el colombiano se mostró satisfecho con su desempeño:

“Fue una temporada bastante buena. Siendo sincero, al principio no pensé que iba a ser tan competitivo, pero trabajé muy duro en las pruebas de pretemporada y aprendí mucho. Cada vez aprendía algo nuevo. Estoy muy contento por eso, pero teníamos aún más potencial. Perdimos muchos puntos en algunas rondas y cometimos algunos errores. Estoy contento porque en cada ronda que disputamos, estuvimos en la pelea por el podio”, afirmó el barranquillero.

El título absoluto del campeonato fue para el japonés Kean Nakamura, quien sumó 365 puntos. Completaron el podio general el brasileño Gabriel Gomez (267 pts.) y el estadounidense Sebastian Wheldon (256 pts.).