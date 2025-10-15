La selección Colombia hizo oficial la nómina titular con la que buscará el paso a la final del Mundial sub-20. El técnico César Torres deberá afrontar este juego crucial ante Argentina con dos bajas importantes, la de Jordan Barrera, por lesión —no estará ni en el banco de suplentes—, y la del goleador Néiser Villarreal, por acumulación de tarjetas amarillas.

Las dos novedades para este encuentro son la presencia del mediocampista Joel Romero, que reemplaza al ex juniorista Barrera, y la de Emilio Aristizábal, hijo del ex delantero antioqueño Víctor Hugo Aristizábal, que entrará en el lugar que deja vacante Villarreal.

De resto, la misma base que ha venido actuando, con jugadores importantes como Simón García, Yeimar Mosquera, Kéner González, Óscar Perea y el juniorista Joel Canchimbo, que se ganó un lugar en el equipo titular, tras empezar el torneo como suplente.

Colombia formará con: Jordan García; Julián Bazán, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Elkin Rivero, Joel Romero, Kéner González; Joel Canchimbo, Óscar Perea, Emilio Aristizábal.

Posibles formaciones.

Argentina formará con: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Villalba; Julio Soler, Valentino Acuña, Milton Delgado; Ian Subiabre, Gianluca Prestianni, Alejo Sarco.