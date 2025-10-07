El sueño de volver a la máxima categoría está cada vez más cerca para Jaguares de Córdoba, club que ha dominado la segunda división durante 2025 y que se perfila como uno de los equipos que integrarán la Liga BetPlay 2026.

Mientras la Dimayor ajusta los últimos detalles del calendario del próximo año y confirma el descenso de Envigado FC, el conjunto de Montería aparece como el principal aspirante al ascenso.

El equipo cordobés levantó el trofeo del Torneo BetPlay del primer semestre, un logro que lo ubicó directamente en la final por uno de los cupos a la A.

En la tabla de reclasificación ocupa el primer lugar con amplio margen sobre sus rivales. El reglamento vigente concede dos boletos directos a la Liga. Uno se define entre los campeones de los dos torneos del año, y el otro se entrega al club mejor ubicado en la reclasificación que no haya ganado el título.

Entonces, Jaguares contaría con una doble opción, pues podría lograr el ascenso automático si repite el campeonato en el segundo semestre, o bien asegurar su regreso por la vía de la regularidad si no lo consigue.