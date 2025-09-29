La emoción del béisbol de Grandes Ligas entra en su fase más intensa con el inicio de la postemporada 2025.

Leer también: El hijo de Carlos Bacca anota un gol en el triunfo de la selección Colombia sub-15 sobre Perú

Las Series del Comodín se disputan al mejor de tres encuentros, y los equipos ganadores avanzarán a las Series Divisionales, donde ya esperan los clasificados directos: Azulejos de Toronto, Marineros de Seattle, Filis de Filadelfia y Cerveceros de Milwaukee, que tienen en sus filas al único colombiano que participará en la postemporada, el lanzador José Quintana.

El telón se abre este martes con una jornada cargada de emociones. Los Tigres de Detroit visitan a los Guardianes de Cleveland en el Progressive Field, a partir de las 12:08 p. m., hora colombiana. Más tarde, a las 2:08 p. m., los Padres de San Diego se enfrentarán a los Cachorros de Chicago en el histórico Wrigley Field.

El plato fuerte de la tarde llega a las 5:08 p. m., cuando los eternos rivales del Este, Medias Rojas de Boston y Yanquis de Nueva York se midan en el emblemático Yankee Stadium. Finalmente, la jornada la cerrarán los Rojos de Cincinnati contra Dodgers de Los Ángeles, a partir de las 8:08 p. m. en el Dodger Stadium.

Leer más: Real Betis 2, Osasuna 0: ‘El Cucho’ Hernández sigue marcando en España

El calendario se repite el miércoles con los mismos enfrentamientos y horarios. En caso de ser necesario un tercer juego decisivo, estos serían el jueves 2 de octubre.