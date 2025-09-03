La selección de Paraguay espera sellar su boleto al Mundial de 2026, después de ausentarse de las tres pasadas ediciones, cuando reciba este jueves a la ya clasificada Ecuador con una plantilla integrada por rostros nuevos ante la ausencia de tres de las estrellas locales como el delantero Julio Enciso, el defensa Fabián Balbuena y el mediocampista Mathías Villasanti.

En la penúltima jornada de la Eliminatoria Suramericana, ‘la Albirroja’, con 24 puntos, conseguirá su pase al Mundial con una victoria o un empate. Pero, incluso, si llegara a perder y le pasa lo mismo a Venezuela en su visita a Argentina, Paraguay también se asegurará un puesto en la cita mundialista después de quince años.

El seleccionado ecuatoriano llegará al estadio asunceno Defensores del Chaco con 25 enteros y con su cupo ya asegurado, pero con la intención de sumar para mantener el segundo lugar en la clasificación.

El técnico argentino de ‘la Albirroja’, Gustavo Alfaro, que recuperó la garra guaraní desde que asumió el cargo en agosto de 2024, quiere celebrar en casa su segunda clasificación a un mundial de fútbol, casualmente ante la selección con la que se estrenó en un certamen de este tipo, Ecuador, a la que llevó a Catar en 2022.

De clasificar, Paraguay volvería a la élite del fútbol internacional tras los fallidos ciclos de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

Con una plantilla de 27 jugadores, donde destacan apuestas nuevas como los delanteros Rolando Martínez y Adrián Alcaraz, del Platense argentino y del Olimpia, respectivamente, y el centrocampista Braian Ojeda, del Real Salt Lake, Alfaro defenderá el invicto histórico de Paraguay como local ante Ecuador.

De seis partidos disputados en casa contra el elenco ecuatoriano, ‘la Albirroja’ ganó cinco y empató uno.

El reto del técnico argentino es definir la estrategia de ataque ante la falta de Enciso, el goleador desequilibrante de la selección, quien fue sometido a una cirugía en su rodilla en julio pasado.

Además de Balbuena y Villasanti, ambos del Gremio brasileño, también es baja el delantero Isidro Pitta, del Bragantino.

Pese a ello, Alfaro cuenta en la delantera con el goleador Antonio Sanabria, del Cremonese italiano, y con Miguel Almirón, que milita en el Atlanta United de la MLS.

Paraguay estará ante el reto de marcar goles y vulnerar la férrea defensa ecuatoriana, integrada, entre otros, por Piero Hincapié, recientemente contratado por el Arsenal inglés; Willian Pacho, del París Saint-Germain francés, y por Pervis Estupiñán, del Milán italiano.

‘La Tri’, que dirige el argentino Sebastián Beccacece, se presenta con una plantilla de 30 jugadores y sin bajas importantes.

Entre las sorpresas de los visitantes destacan los volantes Jordy Alcívar y Patrik Mercado, mientras que la novedad en el once titular de Beccacece es el regreso al arco de Hernán Galíndez, del Huracán argentino, quien se perdió los partidos previos ante Brasil y Perú por una lesión.

Ecuador llega sin apuros tras haber concretado su clasificación en la decimosexta fecha con un empate a cero ante Perú y con un destacable rendimiento defensivo durante la Eliminatoria, al punto de haber encajado únicamente 5 goles en 16 encuentros disputados.

Beccacece afirmó este lunes que prevé un partido “de duelos, roces y fricciones” ante la Albirroja, a la que calificó como “un equipo con poderío en jugadas con balones detenidos”.

Para el duelo del jueves, la Policía Nacional movilizará a 4.000 agentes para dar seguridad.

Alineaciones probables:

Paraguay: Roberto Fernández; Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso, Juan Cáceres, Andrés Cubas, Matías Galarza, Diego Gómez, Miguel Almirón, Ángel Romero, Antonio Sanabria.

Seleccionador: Gustavo Alfaro (ARG).

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Gonzalo Plata, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo, John Yeboah, Enner Valencia.

Seleccionador: Sebastián Beccacece (ARG).

Árbitro: el brasileño Raphael Claus.

Hora: 6:30 p. m., de Colombia.

Estadio: Defensores del Chaco, en Asunción.