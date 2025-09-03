Las selecciones de Colombia y Bolivia volverán a verse las caras este jueves por la Eliminatoria Sudamericana, en un duelo que históricamente ha favorecido de manera amplia a ‘la Amarilla’ cuando juega en casa. El contundente balance marca la hegemonía del combinado patrio, que se ha impuesto en las siete oportunidades que se han enfrentado, sin recibir siquiera un solo gol.

El registro más reciente se dio camino a Catar 2022, cuando en el Metropolitano de Barranquilla ‘la Amarilla’ se impuso con autoridad 3-0, gracias a las anotaciones del guajiro Luis Díaz, del cordobés Miguel Borja y de Matheus Uribe, en una noche de buen fútbol y contundencia.

Cuatro años antes, rumbo a la cita de Rusia 2018, James Rodríguez fue el protagonista al firmar el único tanto de un cerrado 1-0 en el ‘Coloso de la Ciudadela’.

El recuerdo más abultado está en la Eliminatoria al Mundial Brasil 2014, cuando los dirigidos por José Pékerman golearon 5-0, en el estadio Metropolitano, con festejos de Macnelly Torres, Carlos Valdés, Teófilo Gutiérrez, Falcao García y Pablo Armero.

Para Sudáfrica 2010, el escenario cambió a Bogotá y en El Campín la victoria fue 2-0, con goles de Macnelly Torres y Wason Rentería.

Camino a Alemania 2006, Mario Yepes se encargó de dar los tres puntos con un contundente cabezazo para el 1-0 final en Barranquilla.

En el registro en la capital también aparece el duelo por la Eliminatoria al Mundial Corea-Japón 2002, cuando Juan Pablo Ángel marcó por duplicado en el 2-0 en El Campín.

Y la historia se remonta hasta Francia 1998, con un sólido 3-0 en el Metropolitano sellado por Anthony De Ávila, Carlos Valderrama y Faustino Asprilla. Un repaso que confirma la fortaleza de Colombia ante Bolivia cuando juega en casa y que alimenta la ilusión de la hinchada para un nuevo capítulo de esta historia con final feliz; la clasificación al Mundial 2026.

Los siete enfrentamientos

*Eliminatoria Catar 2022

Colombia 3, Bolivia 0

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla

Goles: Luis Díaz, Miguel Borja, Matheus Uribe

*Eliminatoria Rusia 2018

Colombia 1, Bolivia 0

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla

Goles: James Rodríguez

*Eliminatoria Brasil 2014

Colombia 5, Bolivia 0

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla

Goles: Macnelly Torres, Carlos Valdés, Teófilo Gutiérrez, Falcao y Pablo Armero.

*Eliminatorias Sudáfrica 2010

Colombia 2, Bolivia 0

Estadio: El Campín, Bogotá

Goles: Macnelly Torres, Washington Rentería.

*Eliminatoria Alemania 2006

Colombia 1, Bolivia 0

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla

Goles: Mario Yepes

*Eliminatoria Corea Japón 2002

Colombia 2, Bolivia 0

Estadio: El Campín, Bogotá

Goles: Juan Pablo Ángel (2)

*Eliminatoria Francia 1998

Colombia 3, Bolivia 0

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla

Goles: Anthony De Ávila, Carlos Valderrama y Faustino Asprilla