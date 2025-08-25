En un partido cargado de tensión y dramatismo, la selección Colombia de baloncesto reaccionó a tiempo, se apoyó en la puntería de Hansel Atencia y el liderazgo de Braian Angola para derrotar por 89-86 a Nicaragua en la AmeriCup 2025.

Nicaragua golpeó primero en Managua. Jared Ruiz abrió el marcador con un triple que levantó a la afición local, mientras que los primeros puntos de Colombia llegaron gracias a Cristian Solís, tras un rebote ofensivo de un lanzamiento fallido de Braian Angola. Sin embargo, el poste nicaragüense Norchad Omier impuso condiciones desde el inicio, con una volcada sobre Solís que puso el marcador 9-6.

El equipo anfitrión se mostró sólido y aprovechó los errores colombianos para tomar ventaja de 14-6, obligando a Tomás Díaz a pedir tiempo muerto. Pese a los intentos, Colombia se veía desorientada y sin comunicación, lo que permitió a Nicaragua cerrar el primer cuarto con una ventaja clara de 27-13.

En el segundo cuarto llegó la reacción tricolor. Hansel Atencia encendió la chispa desde el perímetro con dos triples consecutivos, Octavio Muñoz sumó de media distancia con falta y vale, y la defensa empezó a hacerse sentir. Michael Jackson y Romario Roque recuperaban balones y castigaban en transición, mientras Angola mantenía la ofensiva viva. Aun así, Omier continuaba siendo una pesadilla en la pintura, pero Atencia volvió a aparecer con su tercer triple para dejar el marcador 48-41 al descanso.

El tercer cuarto comenzó con energía y espectáculo: Braian Angola se encargó de posterizar a Josmel Martínez, aunque Nicaragua siguió aprovechando las grietas defensivas de Colombia bajo el aro. Atencia, con mano caliente, llegó a su quinto triple, pero los centroamericanos lograron sostener la ventaja y cerraron el periodo arriba por diez puntos.

El último cuarto fue de infarto. Luis Almanza tomó la responsabilidad de frenar a Omier y lo consiguió en momentos clave, mientras Angola y Roque sumaban para recortar la diferencia. Una volcada de Almanza obligó al técnico local a pedir tiempo muerto, y poco después Hansel Atencia puso a Colombia arriba con un triple en la cara de Jared Ruiz, encendiendo la ilusión.

La recta final fue un verdadero toma y dame. A tres minutos del cierre, Romario Roque anotó una bandeja sobre Omier que dio respiro a Colombia, aunque Nicaragua respondió y se puso arriba por la mínima. A falta de 27 segundos, Braian Angola apareció con la sangre fría de un líder para devolver la ventaja (85-84). Luego, Atencia sumó dos tiros libres y, tras una gran defensa, Michael Jackson aseguró el triunfo desde la línea, sentenciando el 89-86 definitivo.

Hansel Atencia fue la gran figura del juego anotando 26 triples, 8 triples (máxima de un jugador de Selección Colombia) y 4 asistencias.

Con esta victoria histórica, Colombia sigue con vida en la AmeriCup 2025 y este lunes, a las 4:40 p.m. (hora colombiana), enfrentará a Argentina con la esperanza de avanzar por primera vez a la siguiente ronda del torneo continental.