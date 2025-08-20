¡Dejen jugar a Moreno! A Dayro Moreno. Ese es el clamor de Carlos Valderrama. Desde hace meses lo está proponiendo para la selección Colombia.

“No tienen excusas para no llamarte”, le expresó en abril de este año, al encontrárselo en el aeropuerto ElDorado, de Bogotá, después de que el atacante tolimense anotara un triplete en la victoria del Once Caldas 3-2 sobre San José de Oruro, en La Paz, Bolivia, en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

A pesar de que el artillero llegará a 40 años de edad el próximo 16 de septiembre, ‘el Pibe’ insiste en que Dayro posee el ímpetu y todos los méritos para ser convocado, y a través de su cuenta en X, lanzó una nueva pulla a Néstor Lorenzo, entrenador del combinado patrio.

“¿Será que ahora sí lo llaman?”, preguntó el legendario astro del fútbol colombiano en los comentarios de una publicación de Espn en X, en la cual se informaba que el ‘Blanco Blanco’ había clasificado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras vencer 3-1 a Huracán, el martes en Buenos Aires, Argentina, con un gol de Michael Barrios y doblete de Dayro.

El primero que se atrevió a manifestar su opinión en ese sentido fue el técnico del Once, Hernán Darío Herrera, en la rueda de prensa posterior al compromiso internacional en territorio boliviano.

“Yo creo que hay que felicitar a un gran jugador que para mí tiene que representar a Colombia porque es el goleador de nosotros, es el que está haciendo goles. No sé por qué no se la han dado (la oportunidad), pero Dayro Moreno merece estar en la Selección Colombia”, afirmó ‘el Arriero’ en rueda de prensa.

A muchos les pareció descabellada la solicitud de Herrera, mientras que otros, como Valderrama, nada más y nada menos, le manifestaron su respaldo.

El mítico 10 que disputó tres mundiales con la Selección (Italia-1990, Estados Unidos-1994 y Francia-1998) viene pidiéndolo hace rato. ¿Lo llamará Lorenzo para las dos últimas fechas de eliminatoria al Mundial de 2026?

Colombia jugará contra Bolivia el jueves 4 de septiembre, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, a partir de las 6:30 p. m., y contra Venezuela, en Maturín, el martes 9 de septiembre, a la misma hora. Los dirigidos por Lorenzo tratarán de sellar la clasificación a la cita ecuménica que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.