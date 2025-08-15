El argentino Franco Mastantuono completó su primer entrenamiento como jugador del Real Madrid este viernes, un día después de ser presentado al cumplir la mayoría de edad, en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, en la que fue uno más a las órdenes de Xabi Alonso.

Mastantuono tiene por delante tres entrenamientos más antes del primer partido del Real Madrid en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), ante Osasuna el próximo martes en el Santiago Bernabéu (19.00 GMT), para alcanzar el ritmo de sus compañeros, aunque ya transmitió buenas sensaciones en su primer día.

El argentino llegó a Madrid el 2 de agosto y desde el día siguiente siguió un plan específico de trabajo, ya que, según la normativa FIFA acerca de que futbolistas extracomunitarios menores de 18 años no pueden entrenarse con un equipo europeo, no pudo ser jugador de pleno derecho del conjunto blanco hasta cumplir la mayoría de edad, lo que ocurrió este jueves.

El 14 de agosto quedó reservado para su presentación y ya desde este viernes manos a la obra para que Alonso, con quien habló antes de concretar su fichaje por el Real Madrid, le vea de cerca.

Según reflejó la web del club, el entrenamiento arrancó con trabajo en el gimnasio y con sesión de vídeo para enfatizar en el análisis táctico.

Ya sobre el césped, los futbolistas llevaron a cabo ejercicios de combinación y llegada al área con balón, disparos a portería y partidos de cinco contra cinco. Dicho entrenamiento finalizó con trabajo físico y en él participó el uruguayo Fede Valverde, ausente por una sobrecarga muscular en el amistoso ante el WSG Tirol del pasado martes, pero quien estará disponible para el estreno en Liga.

De nuevo, los lesionados Camavinga, Endrick, Mendy y Bellingham, este último haciendo trabajo individual sobre el césped, fueron las ausencias en el entrenamiento junto al resto de sus compañeros.