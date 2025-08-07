Aunque Junior rozó el papelón y terminó clasificando por penales ante el Atlético Huila, el entrenador Alfredo Arias se fue muy conforme por lo que hicieron sus dirigidos en el estadio Guillermo Plazas Alcid.

El orientador explicó que los futbolistas hicieron un buen partido y que tocaba clasificar por los penales en la Copa Colombia para también aprender de esta experiencia.

“Me deja muy conforme el partido, hicimos un muy buen partido. Huila es un buen equipo, intenta siempre jugar. Le sacamos la pelota, los presionamos. Hicieron un solo tiro al arco, eso marca el deseo de mis jugadores por ganar y la propuesta. El gol de ellos viene por dos tiros de esquina que tuvimos. Tocaba que fuera así por penales para tener esa experiencia”, destacó en la rueda de prensa posterior al juego.

El estratega dijo que habló bastante con sus jugadores para poder corregir las cosas en las que habían fallado en el compromiso de ida en el estadio Metropolitano.

“Hablábamos con los jugadores que en casa nos complicó muchísimo. Tiene buenos jugadores, un plan de juego muy claro y se ubican bien. Nosotros tuvimos que hacer todos esos ajustes. Los llevamos a jugar en su cancha, todo el tiempo con sus centrales urgidos para que despejaran. Mantuvimos una supremacía. Si hay un partido que hemos jugado y que hayamos sido superiores fue este”, manifestó.

Por último, Alfredo Arias dejó en claro que fueron superiores y que son merecedores de la clasificación a los octavos de final de la Copa Colombia, fase en la que jugarán ante el Atlético FC.

“Pudimos ejercer una superior en el juego ante el Huila. Continuamente intentaron hacer su plan de juego y salir. Con los cambios nos ganaron los primeros minutos del segundo tiempo. No nos hicieron daño, pero nos costó llevar el juego al campo de ellos. Con el ingreso de (Yimmi) Chará y de ‘Tití’ (Rodríguez), (José) Enamorado y Teo (Gutiérrez) volcamos el partido completamente a nuestro favor. Jugamos ante un muy buen rival, al cual yo creo que le va a ir muy bien”, concluyó.