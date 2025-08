Poco a poco Yeison Suárez se ha venido adueñando del lateral izquierdo de Junior. El futbolista ha venido manteniendo un buen nivel desde su debut ante Águilas Doradas y ya parece una pieza fija del entrenador Alfredo Arias.

Este sábado, en el triunfo 2-0 ante Boyacá Chicó, volvió a ratificar su buen desempeño con un golazo que sirvió para abrir el marcador en el estadio Metropolitano.

“Hemos hecho un gran juego, no solo yo, sino todo el equipo. Cada vez vamos encontrando esa sincronía entre los jugadores, los once y todos los que entran. Esa es la importancia de tener jugadores de jerarquía, que son determinantes en la parte de adelante. Espero seguir así, aportar cada vez más y seguir aportando una huella importante en este gran club”, destacó en rueda de prensa.

El futbolista, que llegó procedente del Deportivo Pereira, aseguró que esto se debe al trabajo que ha venido haciendo día a día.

“Esto es de trabajo, de persistir en un espíritu competitivo, no solo mío, sino de todo el grupo. Esto no para aquí, tenemos que seguir, la responsabilidad crece mucho más por ser el líder del campeonato. No hay que conformarnos, debemos ir por más. Hay una competencia sana con los compañeros y el que juegue lo hará de la mejor manera. Nosotros estamos dichosos porque tenemos un gran líder como lo es el profe. El trabajo nos lleva a poner todo en el campo cuando jugamos. Este es un equipo que propone de local y de visitante”, manifestó.

El marcador de punta dijo que lo mejor de su gol fue que ayudó para conseguir el triunfo.

“Este es mi gol número 11. He tenido la fortuna de hacer varios goles bonitos de tiro libre y media distancia. Lo más importante es que sirvió para que el equipo haya ganado, para tener más confianza. Ningún equipo acá puede tener más hambre que nosotros. Lo importante fue que se ganó bien, mostramos criterio. La idea es seguir así y un equipo como Junior siempre tiene que estar en la parte de arriba”, comentó.

Por último, Yeison Suárez resaltó la labor de todos sus compañeros y dejó en claro que este Junior está para “grandes cosas”.

“La sincronía es lo más importante, saber entender qué es lo que piensa el compañero. El equipo se va entendimiento mucho más. Una de las labores de nosotros es darle profundidad al equipo, esa solvencia en los pases, esas ganas de siempre ir para adelante con inteligencia. Este equipo está para grandes cosas, vamos construyendo, somos obreros todos y ese espíritu competitivo y las ganas siempre van a estar”, concluyó.