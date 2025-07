Luis Fernando Díaz no se cambia por nadie. El extremo guajiro vive un sueño en sus primeras horas como jugador del Bayern Múnich, equipo que le pagó 75 millones de euros al Liverpool para hacerse con sus servicios.

El futbolista fue oficializado este miércoles y ese mismo día tuvo su primera práctica con sus nuevos compañeros. Este jueves tuvo su rueda de prensa oficial ante los medios de comunicación y no dudó en mostrar su felicidad por este cambio en su vida.

“Quería ir al Bayern porque los objetivos del club coinciden con los míos y quería ir a un gran equipo. El club tiene una historia increíble. Mi objetivo es ayudar al club y alcanzar el éxito lo antes posible. Estoy muy contento de estar aquí en Múnich, en un gran club. Mis primeras impresiones han sido muy buenas. Aún no he tenido mucho tiempo, pero me han dado una bienvenida muy cálida y tengo ganas de conocer mejor a todos”, declaró.

“Sentirme parte de Bayern Múnich me llena de orgullo, porque siempre soñé de chico estar en los mejores clubes del mundo. Hoy lo estoy viviendo y lo trato de disfrutar al máximo. Tengo los pies sobre la tierra. Ahora quiero acomodarme lo más pronto posible porque estoy que me juego. Quiero jugar, aportar a mi equipo. Muy feliz por ser parte de este club”, complementó.

El hombre de la selección Colombia le restó importancia a la cantidad de dinero que pagaron por él y expresó que viene a demostrar la razón por la que lo eligieron.

“Sé el jugador que soy, sé lo que hoy en día estoy dando en cada club que voy, sé lo que me estoy jugando cada año. He crecido demasiado futbolísticamente. No puedo decir si valgo los 70 - 75 millones que decidieron pagar los clubes, pero yo vengo a demostrar porque me eligieron a mí, porque me querían en el equipo y tratar de demostrarlo en el campo”, manifestó.

Del mismo modo, el oriundo de Barrancas se describió como una persona que le gusta disfrutar del fútbol y dijo que el entrenador Vincent Kompany lo prefiere como extremo izquierdo.

“Soy una persona que le gusta disfrutar del fútbol, que está siempre sonriendo, que está tratando de disfrutar cada momento que me da la vida, mi personalidad es un poco por ahí, siempre trato de jugar con esa alegría que me caracteriza. Tengo mucho carácter dentro del campo, esa mi personalidad. Siempre trato de estar muy sonriente porque disfrutar el momento es para mí importante. No hay que desaprovechar las oportunidad”, comentó.

“Puedo jugar de delantero o de extremo. El entrenador ha dicho que me prefiere por la izquierda, pero jugaré donde me necesiten. Quiero ayudar al equipo, esa es mi prioridad. Quiero disfrutar del fútbol, tener siempre una sonrisa. Quiero disfrutar de cada momento que me da la vida. Tengo un carácter fuerte en el campo. Una sonrisa siempre es importante. Estar en un club tan grande es especial”, añadió.

El exjugador de Junior se refirió a una foto que se tomó hace tiempo con el neerlandés Arjen Robben, una de las máximas figuras en la historia del club bávaro.

“Como todos saben, Robben es una leyenda muy grande acá en el Bayern sino también en su selección, es un referente para todo chico que lo vio jugar, que creció viendo su futbol. Lo conocí en Liverpool porque fue de visita a ver un partido de nosotros, lo vi en el camerino y le pedí la foto sin prensarlo. Nos saludamos, hablamos un poco y quedó ahí”, destacó.

La gran figura del combinado nacional explicó lo que sabe de la Bundesliga y señaló que Florian Wirtz (nuevo fichaje del Liverpool) le habló un poco de la Liga de Alemania.

“En lo personal ya conocía la Bundesliga, sé más o menos el fútbol que se juega acá. Tuve la oportunidad de hablar con Florian (Wirtz) sobre la liga, me dijo que es una liga intensa, obviamente es diferente a la Premier League, pero es muy física, tiene mucha intensidad, los estadios siempre están llenos, entonces es muy buena. La ciudad también es muy buena. Me deseó suerte”, afirmó.

Por último, Luis Díaz expresó que está ansioso por compartir cancha con Harry Kane y Michael Olise, dos de las grandes figuras que tiene el Bayern Múnich en ataque.

“Tengo muchas ganas de jugar con ellos, pero también con todo el equipo. Harry es un delantero potente con cualidades increíbles y me apoyará mucho. Michael tiene cualidades similares a las mías. Aprenderé mucho de los demás y estoy muy contento de compartir vestuario con ellos. Quiero conocerlos a todos”, concluyó.