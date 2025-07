El delantero portugués Cristiano Ronaldo seguirá, al menos, dos temporadas más en el Al Nassr FC de Arabia Saudí, hasta 2027, según ha anunciado el club.

“El presidente de la junta directiva de Al Nassr, Musalli al Muammar, firmó un contrato histórico con la estrella del fútbol Cristiano Ronaldo y el contrato se extiende hasta 2025”, añadió la nota del equipo saudí, donde asegura que el jugador seguirá luciendo el dorsal 7.

Cristiano Ronaldo, de 40 años, llegó al club saudí el 30 de diciembre de 2022, procedente del Manchester United, donde vivó una segunda etapa en el club inglés.

Al Muammar aseguró que este “acuerdo va más allá de escribir un nuevo capítulo en la historia”, calificando a Ronaldo de “un modelo a seguir para todos los deportistas y jóvenes del mundo”.

“Con él en el Al Nassr, avanzaremos hacia un mayor éxito para el club, el deporte saudí y las futuras generaciones”, afirmó el presidente del club.

“La visión del club Al Nassr es muy inspiradora, y estoy emocionado de unirme a mis compañeros. Juntos, ayudaremos al equipo a alcanzar más éxitos”, señaló el jugador.

Aunque el equipo saudí no ha dado más detalles del contrato, con su renovación el exmadridista continúa incrementando su patrimonio. Luego que se confirmara la extensión del contrato se conoció la supuesta cifra que empezaría a recibir.

De acuerdo con el periodista italiano Fabrizio Romana, citado por Bloomberg, el jugador luso habría recibido un salario estimado de US$ 244,4 millones.

Además, Romana le dijo a The Sun que Cristiano también recibiría una bonificación por firmar de US$ 33,6 millones, más US$ 5,5 si se convierte en el goleador de la Liga Profesional Saudita. A esto, se suman US$ 5,5 millones en créditos para jets privados.

Asimismo, se dice que obtendría el 15% de las propiedades del club y cerca de US$ 82,4 millones en contratos de patrocinio con marcas saudíes.