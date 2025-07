Trent Alexander-Arnold jugó el partido más difícil de su carrera, horas después del fallecimiento de su amigo Diogo Jota, excompañero en el Liverpool, al que confesó que sintió cerca en el partido de cuartos de final del Mundial de Clubes con su nuevo equipo, el Real Madrid, para dedicarle su particular homenaje.

Ante la imposibilidad de poder estar en Gondomar, en el norte de Portugal, dando el último adiós a su amigo íntimo, Diogo Jota, y a su hermano, André, fallecidos en un accidente de coche en la madrugada del jueves al viernes en España, Alexander-Arnold, con el dolor en la distancia, decidió jugar el partido del Real Madrid ante el Borussia Dortmund.

Se derrumbó en el emocionante minuto de silencio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, pero se sobrepuso para disputar 67 minutos y dejar su participación, con su segunda asistencia en el Mundial, en el acceso a semifinales del conjunto madridista.

“No importa lo difícil que era, tenía que salir al campo y rendir por el equipo. No importa lo difícil que fuera y que fue, no voy a mentir, pero lo hice en honor a mi gran amigo. Estoy seguro de que él hubiera querido que lo hiciera y, en cierto modo, esto ha sido en su recuerdo. Él ha estado conmigo hoy, estoy seguro de ello”, confesó antes de marcharse entre lágrimas.

Hundido al recordar la figura de su amigo, Trent entremezcló sentimientos entre el dolor y el orgullo sentido por el reconocimiento del mundo del fútbol. “Algunas cosas son más grandes que el juego. Ha sido difícil vivirlo, pero muy emotivo. Es muy reconfortante ver al mundo del fútbol unirse para mostrar su amor y su apoyo a Diogo, a su hermano”, aseguró.

“Aunque ha sido difícil, también ha sido una buena muestra de todos los clubes y los aficionados uniéndose para mostrar apoyo y amor en un momento increíblemente difícil para la familia”, agregó en Dazn.

También en zona mixta quiso resaltar la figura del amigo perdido y mandar un mensaje a su familia. “He estado cerca de él y de su hermano, de su familia, de su increíble esposa, de sus padres, sus tres increíbles niños. Es realmente desgarrador despertar con una noticia así. Duele mucho y sigo paralizado. Siendo sincero no logro asumir lo que está pasando porque es impensable. A veces los futbolistas, los jóvenes, nos sentimos invencibles y nos creemos que algo así nunca puede pasar”, reflexionó.

“Era un amigo muy cercano, alguien que iluminaba una habitación cuando estaba en ella. Compartí vestuario con él durante cinco años y tengo recuerdos increíbles dentro y fuera del campo. Nunca será olvidado. Vivirá por mucho tiempo en nuestros recuerdos por el increíble hombre y jugador que era”, sentenció.