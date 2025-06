El entrenador uruguayo Jorge ‘Polilla’ Da Silva dejó este viernes el cargo de director técnico del América de Cali luego de que su equipo quedara eliminado de la liga colombiana en los cuadrangulares semifinales a manos del Deportivo Independiente Medellín (DIM), que disputará el título con Independiente Santa Fe.

Da Silva, ídolo como jugador del club caleño con el que ganó las ligas de 1990 y 1992, renunció al cargo luego de que el equipo no cumpliera con el objetivo de jugar la final del torneo local al quedar segundo del Grupo A de los cuadrangulares con nueve puntos, a cinco del DIM.

“América de Cali informa que el profesor Jorge Da Silva ha finalizado su vínculo como director técnico del equipo profesional masculino. Agradecemos al estratega uruguayo por su trabajo y compromiso, con el que logramos avanzar en la Conmebol Sudamericana, clasificándonos a los playoffs de octavos de final”, expresó el club en un comunicado.

Justamente el equipo jugará en julio los playoffs de la Sudamericana tras haber quedado en el segundo lugar del Grupo C, a seis del líder Huracán y con los mismos del Corinthians, al que le ganó la clasificación por diferencias de gol. El equipo enfrentará en esta fase al Bahía.

Da Silva, por su parte, confirmó que renunció porque el máximo accionista del club, Tulio Gómez, hizo una declaración en la que manifestó que para continuar debía ser campeón.

“Tiene todo el derecho porque es el dueño y decide a quien tener. Creo que no me merecía en ese momento esas palabras de él, se ve que no tiene conocimiento de lo que uno le dio a este club. Él tiene todo el derecho, yo no me voy a prestar para manoseos, eso quizás fue una de las cosas que me llevó a tomar la decisión antes de reunirme con ellos”, aseguró Da Silva tras igualar 1-1 con el DIM en la última jornada.

‘Polilla’ -que culminó así su segunda etapa en el club tras haberlo dirigido en 2017 y 2018, época en la que lo salvó de descender- afirmó que se va “muy satisfecho” por el aporte que hizo a la institución para que “todo funcionara de muy buena manera”.