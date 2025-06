Trent Alexander-Arnold mostró el orgullo que siente por convertirse en nuevo jugador del Real Madrid, aseguró que ha crecido “viendo ganar” al club blanco “tres Champions seguidas”, y, agradecido por el cariño del Liverpool tras decidir cerrar su etapa, mostró el deseo de arrancar ya una nueva en la que confía en ganar muchos títulos.

“Es un día muy emocionante que llevo esperando mucho tiempo. Estoy muy orgulloso de poder estar aquí, es un sueño, estoy deseando empezar ya a entrenar”, dijo Alexander-Arnold en su comparecencia ante los medios de comunicación tras su acto de presentación en la Ciudad Real Madrid.

“Estoy muy emocionado de estar aquí. Se respetan los trofeos y la historia que tiene el Real Madrid. Siempre he admirado a sus jugadores y al club. He crecido viendo ganar a este club tres Champions seguidas. Es un motivo muy importante por el que quería ser parte de su historia y de su éxito”, añadió.

El nuevo jugador del Real Madrid explicó el cambio que lucirá en la camiseta, en la que mostrará Trent junto al dorsal 12, en lugar de Alexander-Arnold como hacía hasta este momento.

“Cuando viajo por Europa me di cuenta de que el nombre es complicado. Me llaman Arnold, Alexander, Trent, Alex... así que he decidido hacerlo más fácil, poner mi nombre a la espalda y como me llama la gente”, desveló.

No ocultó las razones por las que da un cambio a su carrera, tras sentir que su etapa en el Liverpool tocaba a su fin. “Mi etapa en el Liverpool fue increíble. Todo lo que viví y sentí, pero las cosas se terminan. He salido de una forma buena, no puedo decir nada malo del club ni de los aficionados”.

“Hablé con los jugadores, el entrenador y los dueños, me apoyaron y fue una ayuda enorme. Me han agradecido lo que hice por el club y me han deseado lo mejor para el futuro. Que te digan que siempre serás bienvenido es increíble. Ahora estoy con un nuevo desafío, un viaje nuevo muy emocionante que no consiguen experimentar muchos jugadores”, reconoció.

Y en eso enfocó su discurso en su primera rueda de prensa, los retos que encara en el Real Madrid, mostrando mucha confianza en estar preparado para dar respuesta a la exigencia.

“Sabía desde hace mucho tiempo que si en algún momento me iba del Liverpool sería al Real Madrid. Tomar esa decisión no ha sido fácil, llevaba mucho tiempo y me siento parte de ellos, pero sentí que había terminado y tenía que tomar una decisión”, aseguró.

“He tenido la suerte de jugar con el equipo más grande de Inglaterra y ahora de España, ambos tienen muchos títulos, han dominado sus ligas y es un honor representarlos. Hay similitudes, se espera que ganen siempre. Cambia la climatología, pero no el fútbol. Aquí ganar es una exigencia, los aficionados están acostumbrados y tenemos que cumplir”, añadió.

Lo intentará inmediatamente, desde el Mundial de Clubes para el que se puso a disposición de Xabi Alonso, con quien desveló que mantuvo una conversación. Trent completará el viernes su primer entrenamiento y se siente en condiciones de jugar desde el primer día.

“He hablado con Xabi, es bueno tener ese tipo de comunicación. Le dije que era un ídolo para mí y trabajar con él es un sueño hecho realidad. Ha impactado mucho en la forma en la que yo juego. Hacía cosas imposibles y me ha gustado la forma de entrenar, ese hambre por hacer cosas grandes. Llega como entrenador nuevo, tiene que hacer que todo el equipo le entienda y, a lo mejor, tardamos un poco, pero ya ha demostrado lo increíble que fue como jugador y ahora como entrenador”, elogió.

El mismo respeto mostró Alexander-Arnold por el jugador con el que competirá por un puesto, Dani Carvajal. “Es un jugador fantástico que ha ganado muchísimos títulos, ha tenido muchísimo éxito a nivel de club y de selección. Le tengo mucho respeto porque eso solo se consigue con talento y trabajando muy duro”.

Admitió Trent que habló del Real Madrid con su gran amigo Jude Bellingham, que tiene “un papel importante” en su decisión, pero dijo que un equipo como el Real Madrid “no necesita presentación” y era una “oportunidad” que no quería dejar escapar.

“Esto no se puede soñar porque está más allá de la realidad para muchos jugadores. Hay muy pocos ingleses que hayan podido representar al Real Madrid y es muy emocionante. Cuando era más joven no pensaba que podía llegar a estar aquí hoy, es un sueño, y un momento muy especial”, describió.

Recordó la figura de David Beckham como un referente inglés al que vio jugar en el Real Madrid y sus mejores recuerdos del club blanco los ligó a la figura del portugués Cristiano Ronaldo. “Cuando llegó, nunca había visto la forma en la que se le dio la bienvenida. Los recuerdos que tengo del Real Madrid son de éxito. Espero poder replicar aquí lo que hice en el Liverpool”, sentenció.