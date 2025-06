CHRISTOPHER NEUNDORF/EFE

Munich (Germany), 31/05/2025.- Ousmane Dembele (R) and Achraf Hakimi (L) of PSG celebrate with the trophy after winning the UEFA Champions League final between Paris Saint-Germain and Internazionale Milano, in Munich, Germany 31 May 2025. (Liga de Campeones, Alemania) EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF