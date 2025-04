Está viviendo un sueño, pero todavía quiere más. A sus 21 años de edad, Carlos Utria ya tuvo la oportunidad de pelear en el extranjero, máx exactamente en Arabia Saudí, en donde compitió en la primera ronda del Boxing Grand Prix, torneo mundial de boxeo que está haciendo su estreno en este año.

Leer también: El boxeo regresa a Puerto Colombia con la cartelera ‘La Nueva Generación Recargada’

El joven pugilista venció al dominicano Elianel Guerrero, por nocaut en el segundo asalto en la división de los superligeros, y se clasificó a la segunda fase del evento, en donde se enfrentará a Alan David Crenz, peleador argentino que derrotó al filipino Crisalito Beltrán.

Si bien todavía tiene dos meses para preparar este combate, el deportista criollo no se confía. Sueña en grande en este certamen, le apunta a disputar la final, pactada para diciembre.

JOSEFINA VILLARREALHERRERA/Josefina Villarreal Está viviendo un sueño, pero todavía quiere más. A sus 21 años de edad Carlos Utria ya tuvo la oportunidad de pelear en el extranjero, para ser más específicos, en Arabia, en donde compitió en la primera ronda del Boxing Grand Prix, torneo de boxeo que está haciendo su estreno en este año.

“Por ahora no hay que alegrarse tanto, no hemos ganado mayor cosa y toca seguir entrenando. Por ahí descanso mis dos días, pero no es por la pelea como tal, sino por el entrenamiento de tres meses, en los cuales iba bajando de peso y por eso hay que poner al cuerpo a descansar un poco. Este torneo se acaba en diciembre y el contrato no me deja participar en ningún otro evento. Estamos enfocados solamente para este evento. Todas las peleas van a ser en Arabia, se acaban en el mes de diciembre”, declaró en conversación con EL HERALDO.

Leer más: Juan Fernando Quintero critica a la hinchada del América: “Así como nos exigen en redes, vayan al estadio”

Aunque robó bastantes miradas por su destreza para pelear, el colombiano quiere seguir escalando en este torneo innovador, que es una idea de José Sulaimán para descubrir y exhibir a las próximas generaciones de superestrellas del deporte de las narices chatas. Se disputa en cuatro categorías, pluma, superligero, mediano y pesado, con 128 pegadores, 32 en cada una de las divisiones. Son 41 países participantes que se darán cita en cinco eventos en territorio saudí. Sin empates.

“Mi pelea fue, por decirlo así, la más llamativa. La mayoría de las peleas terminaron con decisión, ya por eso fue un impacto, porque lo tiré tres veces en el segundo round. La gente como que ya me tiene en la mira, ya tengo bastante fanaticada por allá por Arabia, me han llamado varios promotores, conocí al entrenador de ‘Canelo’ Álvarez. Ya se sabe que estoy por un muy buen camino y hay que seguir así. Las grandes empresas tienen peleadores ahí también y es como una vitrina para que te vean y hay que verse bien”, contó orgulloso el joven de Soplaviento, Bolívar.

Desde pequeño ya boxeaba

Carlos, que apenas llegó de un viaje de dos días, recuerda que su gusto por el boxeo se dio desde pequeño. Relata que veía películas y luego salía a la calle a darse ‘trompadas’ con amigos para poner en práctica lo que mostraba la televisión.

Leer más: Barcelona 1, Mallorca 0: Dani Olmo refuerza el liderato culé

“Yo era de esos ‘pelaítos’ que peleaba bastante en la calle. Me creía el protagonista de la película y salía a pelear en la calle para probar lo que veía. A raíz de eso, mi papá me llevó a entrenar por primera vez en un gimnasio con un profesor de Venezuela y me dio los primeros pasos. Luego me llevó a Cartagena, hice mis tres primeras peleas con él, después él se tuvo que ir a Venezuela y ahí yo iba bastante adelantado. Yo decía: ‘yo no me puedo quedar aquí, ya voy bastante adelantado, ya me metí en esto, no me quiero retirar’. Comencé a entrenar con el profesor Jaime Cassiani, que fue quien me hizo campeón nacional por primera vez”, señaló.

JOSEFINA VILLARREALHERRERA/Josefina Villarreal Está viviendo un sueño, pero todavía quiere más. A sus 21 años de edad Carlos Utria ya tuvo la oportunidad de pelear en el extranjero, para ser más específicos, en Arabia, en donde compitió en la primera ronda del Boxing Grand Prix, torneo de boxeo que está haciendo su estreno en este año.

“Comencé a entrenar con mi papá, él se capacitó, hizo cantidades de cursos y estamos dando resultados. Desde los 12 años estoy entrenando. Estamos dando de qué hablar por fuera del país y hay que seguir así. A él no le gustaba (que peleara en la calle) y por eso se le dio por meterme a un gimnasio de boxeo, me llevó, me dijo ve a practicar boxeo para ver si te corriges. Desde el día uno estuvo totalmente de acuerdo con eso, tuve todo el apoyo al 100%, me apoyó en todo”, agregó.

Su papá, su fiel escudero

Carlos no ha estado solo en esta aventura en el boxeo. Su padre, Lenin Utria, se ha convertido en su entrenador y es una de las personas que siempre lo ha apoyado desde muy pequeño.

El ahora entrenador comenta que le vio condiciones a su hijo a temprana edad y que hasta ahora las cosas les han salido bastante bien.

Leer también: Camila Osorio vence a su compatriota Emiliana Arango en la primera ronda del Masters de Madrid

“Sí dio lidia en la calle peleando. Le vi que cuando peleaba en la calle siempre le iba bien. Le gustó el boxeo y gracias a Dios se le vio el talento, se le está apoyando y se están dando los resultados. Se canalizó esa energía hacia un buen deporte”, manifestó.

“Vi que le gustaba mucho el boxeo porque una vez en Cartagena no pudo pelear, porque llegó subido de peso, y se puso a llorar. Se sintió impotente. Noté que amaba el deporte. Me tocó estudiar, prepararme. Leí bastante sobre el boxeo porque es una disciplina riesgosa. Canalicé los conocimientos, me preparé con empresas mexicanas y colombianas. Gracias a Dios se están dando los resultados y vamos bien hasta el momento. Todo lo que nos hemos propuesto ha sido exitoso”, añadió.

JOSEFINA VILLARREALHERRERA/Josefina Villarreal Está viviendo un sueño, pero todavía quiere más. A sus 21 años de edad Carlos Utria ya tuvo la oportunidad de pelear en el extranjero, para ser más específicos, en Arabia, en donde compitió en la primera ronda del Boxing Grand Prix, torneo de boxeo que está haciendo su estreno en este año.

El padre, así como su hijo, también sueña en grande y espera en cinco años poder consolidarse en el pugilismo profesional.

“Nos proyectamos en los Olímpicos. Cuando comenzó a entrenar boxeo, nos proyectamos para eso. Estuvimos a punto, lastimosamente por el sistema de boxeo que muchos conocemos no se dieron las cosas, tenía con qué. Dio buenos resultados para su grupo. No se dio, nos salimos y ahora nos proyectamos a cinco años para estar bien posicionados en la carrera profesional”, destacó.

Los sueños de Utria

Carlos Utria tiene, como todos los boxeadores emergentes, el sueño de ser campeón. Pero además de eso, también quiere ser recordado como un ejemplo para toda Colombia.

“Quiero ser un ejemplo para mi país, ser ejemplo a seguir para todos los colombianos, pero no solo en este país, en el mundo. Quiero que cuando la gente diga boxeo se le venga a la mente mi nombre, como Kid Pambele, Mike Tyson, toda esa gente que no tuvo nada y gracias al boxeo alcanzó a tenerlo todo”, explicó.

JOSEFINA VILLARREALHERRERA/Josefina Villarreal Está viviendo un sueño, pero todavía quiere más. A sus 21 años de edad Carlos Utria ya tuvo la oportunidad de pelear en el extranjero, para ser más específicos, en Arabia, en donde compitió en la primera ronda del Boxing Grand Prix, torneo de boxeo que está haciendo su estreno en este año.

Utria cree que se adapta al estilo de cualquier peleador. “No soy un boxeador que siempre tiene el mismo estilo, sé pelear a la larga, a la media y a la corta distancia. Sé manejar el ritmo muy bien, sé cortar pasos y eso es lo que ayuda a un boxeador, porque hay boxeadores que tienen un mismo estilo y todas las peleas no son iguales, hay distintos rivales, entonces toca adaptarse al rival. Tengo que mejorar bastante, apenas es mi primera salida del continente y hay algunas fallitas pendientes, por ejemplo subir más la guardia”, comentó.

Carlos Utria la tiene clara. No ha ganado nada todavía, pero no deja de soñar y prepararse para ser campeón. Le quedan dos meses para su siguiente reto, pero seguro irá con todo para dejar el nombre de Colombia bien en alto.