De la ilusión a la frustración. No es cuento chino. Marleth Ospino y Néiker Abello, atletas del Atlántico que lograron clasificarse al Mundial de Atletismo Bajo Techo, que se disputará en Nanjing, China, entre el 21 y 23 de marzo, pasaron del sueño de participar en la relevante cita atlética a la cruda realidad del deporte colombiano, donde impera la escasez de recursos y de gestión, y al deportista le toca luchar contra 10 mil adversidades.

Ospino y Abello, que aspiraban a cumplir un exitoso papel en la categoría de los 60 metros libres, no podrán viajar porque no se diligenciaron a tiempo las visas de ingreso al ‘Gigante Asiático’. Aymer Castillo, entrenador de los dos velocistas y presidente de la Liga de Atletismo del Atlántico, aseguró, en entrevista con EL HERALDO, que faltó responsabilidad, gestión y compromiso de parte de la Federación Colombiana de Atletismo (Fecodatle), presidida por el bolivarense Félix Marrugo Torres, en toda esta situación.

“Tuve un diálogo con más de 10 días de anticipación con el presidente y el vicepresidente (el barranquillero Orlando Ibarra) de la Federación, donde se hablaron aspectos económicos específicamente. Se conocía con anticipación que para ir a China se requiere de un visado. Entonces, faltó compromiso, faltó responsabilidad, faltó gestión. Ya se sabía con anticipación cuáles deportistas venían teniendo clasificación y que, por mucho que existieran mejores marcas en el mundo, estaban muy bien ranqueados. Entonces, esto es falta de compromiso. Esto debe cambiar, debe haber un compromiso serio de parte de la Federación”, criticó Castillo, que se siente tan decepcionado como sus dos pupilos.

“El entrenador planifica científicamente. Esto es un proceso individual que requiere respeto, porque el rendimiento se logra en un momento específico y después cuesta más poner al deportista en el mismo nivel”, apuntó el dirigente y técnico.

Castillo también cuestiona que la Federación ni siquiera haya informado formalmente las razones por las cuales se cayó la posibilidad de representación nacional en el certamen ecuménico.

“Quien me informa que ya no se va a participar en el Mundial es el atleta Néiker Abello, que se muestra disgustado. Me llama muy triste y muy molesto. No hay una circular, un escrito, una medida informativa por parte de la Federación, algo que pudo haberse hecho con tiempo explicando múltiples razones, sean económicas, sean de visado o sean de índole personal. Ese es el reclamo que nosotros hacemos porque conocemos el sistema de nuestro deporte, pero con todo eso nos dan unas explicaciones que no son unas buenas explicaciones”.

El dirigente barranquillero afirma que las supuestas dificultades para conseguir el visado que argumentó la Federación no son excusa porque “el embajador de China (Zhu Jingyang) expresó en su cuenta de X que no hubo acercamiento alguno” para obtener ese documento para los atletas.

“Necesitan visa para viajar a China, pero no han aplicado. Si vienen a aplicar el lunes con todos los documentos, con mucho gusto ayudamos”, trinó Jingyang.

“Como entrenador de los deportistas y como presidente de la Liga, debo sentar una voz de protesta por la dignidad de nuestro departamento y de nuestro deporte. Toda la delegación colombiana era del Caribe: dos deportistas del Atlántico (Néiker y Marleth), una cesarense, Natalia Linares (salto largo), y un magdalenense, Arnovis Dalmero (salto largo). También los dos técnicos nacionales (Martín Suárez, del Magdalena, y Aymer Castillo), que se ven afectados por esta situación. No debemos aceptar esto”, comentó el presidente de la rectora del Atlántico.

A pesar de la disposición y cordialidad del diplomático chino, Aymer Castillo considera que ya se perdió demasiado tiempo y ya no es adecuado el desplazamiento a la competencia mundial.

“Sí es posible, pero no conveniente por diferentes motivos: el número de horas de viaje y la adaptación, por cultura, por 13 horas de diferencia y por muchas otras cosas. No es conveniente. Solo el viaje son más de 24 horas. Ya no llegaríamos con el tiempo prudencial que se requiere para amoldarse al cambio de horario y todo eso antes de las pruebas. No es fácil competir en esas condiciones”.

LO QUE DICE LA FEDERACIÓN

Félix Marrugo Torres, presidente de la Fecodatle, esquiva la responsabilidad en la situación y señala que el trámite de la visa en la Embajada China en Colombia correspondía a los atletas. “La World Athletics nos informa (de la participación de los atletas colombianos en el Mundial) el martes (11 de marzo) nos informan y con Orlando Ibarra nos pusimos en la tarea de gestionar todo. ¿Qué tenían que hacer ellos (los deportistas)? Acudir a la Embajada China y llenar unos formularios. Ahí se enredó todo porque ellos tendrían que viajar mañana, y por los tiempos, el viaje toma 42 horas. Hubo un descontrol. Ayer me encontré con Néiker. No hay que decir mentira, la realidad es esa: no hay visa”, dijo el bolivarense en diálogo con EL HERALDO.

Al mencionarle lo dicho por el embajador chino, Marrugo Torres respondió: “Esa solicitud es personal, la hace cada persona. Tuvimos toda la intención de que ellos fueran, toda es toda, y eso que no contamos con recursos del Ministerio de Deporte. Íbamos a mandar a estos muchachos. Lo que no nos gusta es que nos tilden de la manera en que lo hizo Aymer, eso no es correcto”.

El máximo dirigente del atletismo en el país rechaza que lo señalen de negligente y carente de compromiso. “La Federación hizo toda la gestión. Le voy a hacer llegar (dice al periodista) la solicitud que habíamos hecho para los tres tiquetes que teníamos disponibles. Ellos para solicitar la visa necesitaban una carta de invitación, y la carta llega el martes. ¿Qué era lo lógico? Solicitar las visas el miércoles de forma personal, porque no lo podía hacer la Federación. Repito: la solicitud es personal. Nos duele mucho a nosotros tanto como a ellos porque son oportunidades. ¿Que quién es responsable? El responsable es no tener los tiempos para hacer la gestión administrativa”.

LA RÉPLICA DE AYMER CASTILLO

Ante estas declaraciones de Marrugo, EL HERALDO vuelve a consultar a Aymer Castillo y el presidente de la Liga de Atletismo del Atlántico desmintió buena parte de lo dicho por el presidente de la Federación.

“Sigo insistiendo que la falta de comunicación es lo que hace daño. Tengo más de 30 años en el atletismo y me sorprende cuando se dice que le corresponde al deportista el visado. Y si así fuese, si el deportista, el entrenador y su respectiva Liga son comunicados de la situación, la Liga ayuda a hacer el ejercicio para que logren buscar y alcanzar su visado. Pero sé que eso no le corresponde al deportista, le corresponde a la Federación Colombiana de Atletismo. Sigo insistiendo en que es lamentable y muy triste este tipo de posturas. Respeto y admiro mucho al compañero Félix Marrugo y a todos los personajes que están en el comité ejecutivo de la Federación, pero el deportista, el entrenador y las ligas departamentales merecen respeto, merecen consideración”, replicó Castillo.

“Dicen que la cuestión es porque no hubo tiempo de diligenciar los visados, pero la World Athletics sacó el listado definitivo (de los clasificados) el domingo 9 de marzo”, agregó.

Aymer Castillo también recordó que gran parte de los recursos para que Abello y Ospino fueran a Cochabamba, Bolivia, al Meeting Jürgen Berodt y al Campeonato Sudamericano, fueron gestionados por la Liga de Atletismo del Atlántico.

“Cartas van y cartas vienen de nuestra parte. Los tiquetes que se consiguieron fueron gracias a un médico llamado Jaime Ibarra”, recalcó.

El currambero exige respeto por los derechos de los deportistas clasificados a los mundiales, y no permite que se les reste importancia.

“Es lamentable sobremanera, muy triste, que hagan unos juicios en los que solamente tiran el trapo sucio para una de las partes débiles, que son las ligas departamentales como tal. Hoy me puedo convertir en el enemigo de la Federación Colombiana de Atletismo, pero ellos lo considerarán así, mi postura sigue siendo digna y de respeto a una liga departamental, a una institución que vela por nuestros deportistas. Es lamentable una situación donde se vulnera el derecho que se han ganado los atletas. Sí es un evento altamente fundamental porque todos los países del mundo se pelean la participación y no hay que desconsiderar a los muchachos porque solamente uno estaba en el puesto 9 (Natalia Linares). Néiker Abello está en el puesto 16 del ranking mundial, Arnovis, en puesto 16; la señorita Marleth, puesto 22. Cualquier país no se da ese lujo y menos del orden latinoamericano. Yo necesito respeto porque mi nombre se toca y no quiero figurar como el del problema. Respeto a las ligas, respeto a los deportistas, consideración por lo que se han ganado”, puntualizó.