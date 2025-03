Las salchipapas y las pizzas le estaban ganando la carrera. A Néiker Abello le costaba una enormidad superar la tentación de consumir esa comida chatarra que afectaba gravemente su preparación y estado físico como deportista de élite.

“Llegué a tener un sobrepeso de siete kilos”, reconoce. Después de brillar en los Juegos Panamericanos Junior Cali-2021, donde conquistó la medalla de plata en los 100 metros planos, el deportista del registro de Atlántico cedió ante los coqueteos de la comida rápida y lentamente fue perdiendo su mejor forma atlética.

“Al año siguiente del Panamericano me fue mal. Más que todo por mi inmadurez”, admite. “Se me hizo más difícil todo. Gracias a los regaños de mi entrenador (Aymer Castillo) y a mi preparador físico, Lindon Aguanche, reaccioné. Se hizo un plan de nutrición y todas esas cosas. Se logró bajar el alto porcentaje de grasa que yo tenía. Lo que se quitó en grasa, se ganó en músculo, gracias a eso fue que se pudieron mejorar muchas cosas”, agrega.

Ya en 2023 y 2024 empezó a sentir los cambios de manera positiva en su cuerpo, en la pista y en los resultados. “Maduré y fui agarrando confianza. Ya en este 2025 vamos con todo”.

No miente. Néiker se alzó con la victoria en el Meeting Jürgen Berodt, que se disputó en Cochabamba, Bolivia, el pasado 20 de febrero, en la prueba de 60 metros libres, imponiendo nuevo récord nacional con un registro de 6.56 metros. La anterior marca era ostentada por Johnny Rentería y Ronal Longa (6.65).

Días después, en la misma ciudad boliviana, se coronó campeón sudamericano y alcanzó la clasificación al Mundial de Nanjing, China, que se cumplirá entre el 21 y 23 de marzo. Una competencia en la que participarán más de 500 atletas de 120 naciones.

JOSEFINA VILLARREALHERRERA Néiker Abello y Marleth Ospino.

“Se venía buscando el título de Sudamérica y la marca nacional. Gracias a Dios se dio todo, pero lo tomo con tranquilidad, aquí se celebra cuando se gane ese mundial”, expresa Abello repleto de optimismo.

Las pizzas y las salchipapas quedaron atrás, Néiker Abello come más saludable. “Comía salchipapa y pizzas como cuatro veces a la semana, era pesado. Es una de las lecciones que he aprendido durante esta carrera. Todos los calambres que a mí me daban frecuentemente eran por eso, por el sobrepeso. Aprendí mucho de eso. No se va a volver a repetir, con el favor de Dios. Ahora estoy más fuerte física y mentalmente, sobre todo mentalmente”.

Su transformación ha resultado tan satisfactoria que quedó a un pasito de participar en los Juegos Olímpicos París-2024. “Estuve a nada, a unos puntos nada más, y cerca de la marca también. Espero que para Los Ángeles-2028 sí se den las cosas”.

En medio de sus progresos, Néiker Abello sueña en grande y tiene altas expectativas con la competición ecuménica en territorio chino.

“La idea en el Mundial es llegar y hacer la mejor representación. El reto es montarse en el podio. Cualquier metal, bienvenido sea, pero la idea es montarse en el podio”, anunció Abello.

“Sí veo posibilidades, claro que sí, todos los competidores tenemos marcas parecidas, estamos ahí mismo. La pelea será bien reñida. Que gane el mejor”, añadió.

Josefina Villarreal/El Heraldo Néiker Abello y Marleth Ospino están unidos por la misma pasión: el atletismo.

LA ILUSIÓN DE MARLETH OSPINO

Néiker Abello se va para la gigante nación asiática en compañía de otra atleta de talla mundial como lo es Marleth Ospino Ramos, que también competirá en los 60 metros.

Ospino, subcampeona sudamericana en Cochabamba, con nuevo récord Nacional (7:22), solo superada por la brasileña Ana Carolina Azevedo (7.21), se encuentra muy ilusionada con el desafío mundialista.

“Mis expectativas son mejorar mi marca personal y darle una medalla a mi país”, confesó la barranquillera, de 20 años, que se colgó una medalla de bronce en el Mundial Sub-20 Cali-2022 en el relevo de 4X100.

La representación de Colombia en China será totalmente costeña: Abello, Ospino, la cesarense Natalia Linares (salto largo) y el samario Arnovis Dalmero (salto largo). Así mismo el entrenador, Aymer Castillo, perteneciente a la Liga del Atlántico.